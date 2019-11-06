伊朗禁毒总部负责人：德黑兰愿进一步加强同中方的执法合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年11月5日，驻伊朗大使常华会见伊禁毒总部秘书穆梅尼。
常华说，毒品问题是国际公害，给世界各国的安全形势、社会稳定、经济发展和人民健康构成重大威胁。为了更好地打击毒品走私和流通，中国将进一步加强与相关国家的国际执法合作。
中国驻伊朗大使表示，中方愿深化同伊朗在禁毒领域的交流合作，共同打击毒品犯罪。
穆梅尼介绍了伊朗政府打击毒品犯罪的立场和有关情况，赞赏中国政府在禁毒方面取得的成就，愿进一步加强同中方的执法合作。
伊通社（IRNA）北京 11月06电 伊朗伊斯兰共和国禁毒总部负责人赞赏中国政府在禁毒方面取得的成就，愿进一步加强同中方的执法合作。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年11月5日，驻伊朗大使常华会见伊禁毒总部秘书穆梅尼。
常华说，毒品问题是国际公害，给世界各国的安全形势、社会稳定、经济发展和人民健康构成重大威胁。为了更好地打击毒品走私和流通，中国将进一步加强与相关国家的国际执法合作。
中国驻伊朗大使表示，中方愿深化同伊朗在禁毒领域的交流合作，共同打击毒品犯罪。
穆梅尼介绍了伊朗政府打击毒品犯罪的立场和有关情况，赞赏中国政府在禁毒方面取得的成就，愿进一步加强同中方的执法合作。
Your Comment