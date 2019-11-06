伊朗禁毒总部负责人：德黑兰愿进一步加强同中方的执法合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年11月5日，驻伊朗大使常华会见伊禁毒总部秘书穆梅尼。

常华说，毒品问题是国际公害，给世界各国的安全形势、社会稳定、经济发展和人民健康构成重大威胁。为了更好地打击毒品走私和流通，中国将进一步加强与相关国家的国际执法合作。

中国驻伊朗大使表示，中方愿深化同伊朗在禁毒领域的交流合作，共同打击毒品犯罪。

穆梅尼介绍了伊朗政府打击毒品犯罪的立场和有关情况，赞赏中国政府在禁毒方面取得的成就，愿进一步加强同中方的执法合作。