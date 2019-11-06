“第十七届亚通组织大会”欢迎晚宴举行 伊通社社长出席

伊朗国家通讯社（IRNA）：在首尔乐天酒店举行的亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）全体大会欢迎晚宴上，韩联社社长赵成富正在致辞。第十七届亚通组织大会明日将在首尔开幕。

同时在首尔乐天酒店，首尔市市长朴元淳在亚通组织（OANA）全体大会欢迎晚宴上致辞。

亚洲太平洋通讯社组织（The Organisation of Asia-Pacific News Agencies，简称OANA）前身是1961年12月在泰国成立的亚洲通讯社组织。该组织的宗旨是促进亚洲和太平洋地区新闻和信息的自由流通，加强本地区之间以及与世界其他地区通讯社之间的合作。

2010年11月25日，14届亚洲太平洋通讯社组织全体大会在土耳其伊斯坦布尔召开，主题为“展望十年后的通讯社”。与会代表就数字时代通讯社面临的挑战和机遇进行探讨，大会当天通过了《伊斯坦布尔宣言》。

据韩联社报道， 韩国青瓦台5日表示，总统文在寅将于7日下午在青瓦台接见韩国联合通讯社（韩联社）社长赵成富等亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）成员社代表，具体包括中国新华社、日本共同社、伊朗国家通讯社（IRNA）、俄罗斯塔斯社在内的28国32家通讯社代表。

有观测认为，文在寅将介绍韩方为维护半岛和平稳定所付出的努力，强调媒体在实现域内和平与繁荣等问题方面发挥重要作用，并呼吁各方关注即将在釜山举行韩国-东盟特别峰会和第一届韩国-湄公河流域国家峰会。

另外，亚太地区35国43家通讯社将于7-8日在首尔参加由韩联社举办的第十七届亚通组织全体大会。本届大会将以“新闻工作面临的新挑战：技术创新与信任问题”为主题分三个部分进行。活动期间，各成员社代表还将与韩国知名企业家共进午餐，与韩国政府和财经界人士深入交流。

韩联社去年当选本届亚通组织的主席社，将在三年任期内积极拓展同亚太地区各国通讯社的交流与合作领域，开展全方位的“媒体外交”。