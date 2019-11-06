习近平会见马克龙就中法关系以及伊核问题交换意见

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2019年11月6日，国家主席习近平在人民大会堂同法国总统马克龙会谈。

习近平说，昨天，我和你在上海共同出席了第二届中国国际进口博览会开幕式，我们在讲话中一起向全世界发出坚定维护多边主义和自由贸易、构建开放型世界经济的强烈信号。我们还就很多共同关心的话题进行了坦诚深入、富有成效的交流，增进了相互理解和信任。面对当今世界百年未有之大变局，中法作为联合国安理会常任理事国和东西方文明代表，理应加强战略沟通，担负更多责任，展现大国担当。我愿同你一道，面向世界，面向未来，面向人民，推动中法全面战略伙伴关系更上层楼，继续走在大国关系前列。

习近平强调，当前，中法关系呈现出强劲发展势头。今年3月我对法国成功进行国事访问以来，我们达成的各项共识正在得到积极落实。台山核电站1号和2号机组全部建成投入商运，为全球第三代核电站建设提供了成功范例。两国共同发布了第二批中法工业合作示范项目清单。中国政府刚刚成功在巴黎发行40亿欧元主权债券。中法还共同推动中欧完成了地理标志协定谈判。中方愿同法方聚焦六大目标，推动交流合作全面深入发展，取得更多实实在在的成果。

一要维护和增进政治互信。要继续相互尊重，把尊重彼此主权、领土完整、核心利益、重大关切的表态落实到行动上。加强立法机关、政党、军队交流合作，支持和鼓励中央和地方各部门加强往来。加强网络安全和反恐合作。

二要继续推进大项目合作。中方致力于同法方深化核能全产业链合作，鼓励和支持中国企业同法方在中法两国、第三方市场探讨开展新合作，加强核能基础和高新技术联合研发。落实好航空、航天等领域达成的新合作。

三要扩大双向市场开放。中方愿同法方扩大双向贸易和投资，提升贸易和投资自由化便利化，共同维护市场规则和公平竞争原则，希望法方把不针对中国搞歧视性政策的表态落到实处。中方愿根据市场需求，进口更多优质安全的法国农食产品，开展农业全方位合作。加强知识产权领域交流合作，支持尽快达成一份富有雄心、平衡的中欧投资协定。

四要推动共建“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接。抓紧落实已确定的示范项目清单，同时积极推动更多企业参与第三方市场合作，推动共建“一带一路”绿色发展。

五要深化创新合作，共同实现可持续发展。推动中法科技合作向纵深发展，加强在环境包括生物多样性保护等领域合作，欢迎更多法国企业参与中法武汉生态示范城建设。拓展新能源汽车、智能网联汽车、人工智能等领域务实合作。

六要促进文明交流互鉴。共同办好2021年中法文化旅游年，加强博物馆和文化遗产保护等领域合作。

习近平强调，中方愿同法方加强在联合国、二十国集团等多边机制内的合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以世界贸易组织规则为基石的多边贸易体制，推动世界贸易组织改革以协商一致的方式朝着正确方向发展，特别是保障发展中国家的发展权益。坚持共同但有区别的责任原则，推动更多国家参与应对气候变化国际合作，全面深入落实《巴黎协定》。

马克龙表示，很高兴在法中建交55周年之际再次访华，我同习近平主席频繁交往，深化了法中友谊和政治互信，有力推动了务实合作。我完全赞同习近平主席对深化法中合作提出的看法。法中在许多重大国际问题上持有相同立场，在当前国际形势下，法中作为两个大国，负有特别重要的责任，法国加强同中国的对话和合作，具有重要示范作用。对双方之间的一些分歧，法方愿本着相互尊重的精神妥善处理。法国企业热切期待抓住中国扩大对外开放的契机，进一步进入中国市场，扩大对华农产品出口，加强在航空、航天、民用核能等传统领域合作，拓展科技创新、金融等领域合作。中方在法国发行欧元债券，这对法国具有重大意义。

他说，法方对中国企业赴法合作持开放态度，不会针对中国企业关上市场大门。法方愿推动“一带一路”同欧盟欧亚互联互通战略对接，共建绿色“一带一路”。法中要扩大人文交流，促进文明互鉴。法中要共同维护多边主义，在反恐、伊朗核等问题上加强战略沟通协调，推动世贸组织改革早日取得进展。法中将共同发表《法中生物多样性保护和气候变化北京倡议》，两国可以在这些重要问题上发挥引领作用。在当前充满不确定性的世界里，欧盟深化对华合作