中国：美方放弃对伊单边制裁是化解当前伊核危机的根本途径

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2019年11月5日外交部发言人耿爽就伊朗问题答记者问。

问：据报道，伊朗总统鲁哈尼5日宣布，作为第四阶段减少履行伊核全面协议的措施，伊将于6日向福尔多核设施内1044台离心机注入六氟化铀气体。请问中方对此有何评论？

答：我们注意到鲁哈尼总统的上述表态，也注意到伊方强调有关措施都是可逆的，并将接受国际原子能机构监督。

中方始终认为，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法，这是化解当前伊核危机的根本途径。与此同时，包括伊朗在内的协议各方应保持克制，完整、有效执行全面协议，不采取可能导致局势复杂化的举措。

我们也希望有关方面相向而行，加大外交努力，寻求长期解决方案，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出不懈努力。

昨日伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼正式宣布：“作为第四阶段中止履行伊核协议的措施，我们将于6日起启动位于福尔多铀浓缩厂的离心机，根据该协议规定，我们在福尔多拥有的1044台离心机应该在没有注入铀气的情况下‘空转’，今天我将向国际原子能机构申请开始向这些离心机中注入气体。”

鲁哈尼同时强调，“伊朗伊斯兰共和国将根据需要提高浓缩铀的水平。”

伊朗总统指出，只要伊核协议的欧洲签署各方遵守履行其义务，伊朗所采取的措施是可逆的。

鲁哈尼还补充道，“华盛顿希望我们屈服于制裁，但现在所有人都说美国的制裁是错误的政策。”他强调，在相互尊重和停止一切制裁的基础上，对话的道路仍是开放的。

在伊核协议签署各方减少遵守其义务第三步举措之后，伊朗规定的为期两个月的最后期限在5日届满。

自2018年5月华盛顿退出伊核协议以来，德黑兰一直敦促欧洲签署国采取行动保护伊朗免受美国制裁。