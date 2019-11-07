第十七届亚通组织大会在首尔开幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：本届大会以“新闻工作面临的新挑战：技术创新与信任问题”为主题分三个部分进行。

第一部分以“5G时代媒体环境的变化与技术创新”为主题于开幕当天进行，第二部分和第三部分于8日进行，主题分别为“技术创新带来的编辑部的变化”和“媒体的公信力和责任感”。

伊通社（IRNA）社长哈什米（Hashemi）与亚太地区35国43家通讯社代表合影

韩联社社长赵成富在开幕词中表示，全球新闻通讯社正在面临着前所未有的挑战。随着科技的飞速发展，人工智能、虚拟现实、机器学习等新技术融入到新闻领域。在此情况下，时代要求媒体迅速生产全新的内容，同时要警惕假新闻的生产与传播。本届大会也将重点探讨技术创新和媒体信任问题。

据韩联社报道，韩国文化体育观光部长官朴良雨在致辞中表示，希望本届大会为共同讨论在新的媒体环境下新闻通讯社应当发挥的角色提供交流平台。

另外，亚通组织成员社代表当天下午将在青瓦台拜会韩国总统文在寅，还与韩国知名企业家共进午餐。大会期间，韩联社还将与中国新华社、阿联酋通讯社、俄罗斯塔斯社、日本共同社和时事通信社、越通社举行双边沟通，讨论扩大新闻交流的方案。