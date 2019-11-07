伊朗正式中止履行伊核协议第四阶段措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗原子能组织主席萨利希（Salehi）关于中止履行伊核协议第四阶段措施强调，向福尔多核设施的离心机注入铀气的过程将在国际原子能机构观察员在场的情况下进行。

萨利希称，除铀浓缩之外，伊朗还将在福尔多核设施中进行稳定同位素的浓缩活动。

此外，萨利希还强调，伊朗的浓缩铀库存量达到20％就已经足够了，根据核协议规定，如果库存量不足，伊朗能以高比例进行铀浓缩。

本月5日，伊朗向国际原子能机构致信并告知对方，伊朗决定从当日开始向福尔多核设施中的离心机注入铀气，而这是伊朗减少履行核协议义务的第四步。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

今年11月5日，伊朗总统鲁哈尼发表讲话，宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施，“自明天起，伊朗将向福尔多(核设施)加注气体。”

鲁哈尼在讲话中重申，伊朗中止伊核协议条款的履行是可逆的，只要协议其他各方履行各自承诺，保障伊朗的利益，伊朗就会重新拥抱伊核协议。

与伊朗此前中止履行伊核协议部分条款的举措相同，德黑兰坚持认为，中止履行第四阶段措施是可逆的，并表示，现在是欧洲抵制华盛顿实施一系列严重制裁的时候了。

11月5日外交部发言人耿爽就伊朗问题答记者问，表示，我看到了有关报道。正如我们此前多次指出的，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊奉行极限施压政策，是导致伊核局势持续紧张的根源。

他说：解铃还须系铃人。要缓解当前危机，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法。同时，包括伊朗在内的协议各方要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。

耿爽强调，我们敦促有关方面相向而行，加大外交努力，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出努力。