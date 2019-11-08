伊朗工矿贸易部长接受伊通社独家专访 伊中贸易合作不断加深，未来市场前景广阔

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉哈马尼周四在接受中国伊通社（IRNA）中文网站的独家访问中表示，“伊朗汽车工业行业一直希望在伊朗生产廉价和优质汽车的中国投资商和制造商， 并且已经准备好与中国有关生产商合作。

伊朗工业、矿业和贸易部部长已前往上海，他说：“根据所有现有指标，我国的汽车开发能力不断提高，至少到明年为止，汽车市场有望成为伊朗消费量最大的市场之一。”



他补充道：“我们过去曾与一些欧洲公司合作，当然，我们在这一领域也达到了很高的水平，但是仍然需要开发和生产优质的汽车。”



伊朗伊斯兰共和国工业、矿业和商业部长说：“过去，伊朗对中国制造的汽车没有很好的构想，而现实却是另外一回事，如今世界一流的汽车在中国生产。”



中伊汽车制造合作关系

他表示道：“我们可以与我们之前合作过的公司深化合作，特别是在汽车零件的出口和生产方面，并专注于以合理的价格生产优质的汽车。”

拉哈玛尼（Rahman）说：“我们与其他国家发展关系的地方之一是在汽车和零部件制造领域；伊朗的立场要求市希望中国公司可以和我们一起投资并覆盖该地区的市场。”

他补充说：“即使伊朗在汽车配件出口方面也有良好的能力，伊朗的零件制造商可以与中国公司合作，向全世界出口。”

伊朗伊斯兰共和国工业、矿业和贸易部长表示，伊朗的汽车市场已准备好吸引和支持中国投资者，并补充说：“我们最重要的支持是现已拥有的一个庞大且不断增长的市场，那么我们希望吸收更多的投资者进来跟我们一起进一步扩大投资。”



上海国际进口博览会为伊朗生产商提供了机会

拉哈玛尼（Rahman）在采访的另一部分中表示，中国国际进口博览会是从进口量上来讲是世界上最独特的展览之一。

他补充道：“今年是该展览会的第二年，伊朗有15家公司分别在展馆和商业两部分参加该展览并推荐自己的产品。”





伊朗贸易部长说：“展览向中国爱好者和利益相关者展示了该国在工业技术、纳米技术和先进技术领域的知识能力。”



拉哈玛尼表示：“鉴于已经采取了一系列措施，无论是展览还是与中方的谈判计划，特别是在技术和知识领域，我们都有一个独特的机会来出口我们的产品。”



伊朗技术是值得在世界市场上扩展的

伊朗伊斯兰共和国工业、矿业和贸易部长指出：“在这次国际进口博览会上，我们的国家以地毯等这类传统产品而闻名，但目前为止，我们迄今为止除出口的工业和传统产品外，在这次展览上，也可以看到我们的知识产权产品和技术产品，它们非常受欢迎，这也显示出我们的知识产权产品在伊朗的地位。





他说：“基于知识和技术领域的进步，我们有信心我们的工业和技术能够出现在国际舞台上，因此应该予以加强，并为此开展计划。”



拉哈玛尼（Rahman）补充说：“这次展览是加强伊朗生产旺盛的知识型公司的好机会，中国人欢迎这些产品的进口，我们希望我们可以利用这一机会，制定进行适当的计划以扩大我们在国际上的市场。”