伊航空组织副总裁：伊朗主张和平利用太空

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗航空航天组织副总裁代表伊朗伊斯兰共和国，在蒙古普利亚举行的第十三届亚太空间合作组织峰会开幕式上，报告了该区域组织下该国的最新计划和成就，强调了执行计划的必要性。

根据伊朗航空航天组织报道，穆罕穆德·穆斯塔法·副图海（Mohammad mostafa Fotoohi）在会上表示：“伊朗航空航天组织谴责美国政府对制裁该国三个航天机构的敌对和非法行为，呼吁其他成员国通过支持和加强亚太空间合作组织的运行计划来对付此类措施。”

最近，美国财政部声明制裁伊朗航空航天业的三个研究所，即航空航天研究所、航天局和伊朗航天研究中心。 但是，这三个综合体的官员表示，他们已经被制裁多年了，制裁不会阻碍我们在太空中的成功。

亚太太空合作组织（英语：Asia-Pacific Space Cooperation Organization，缩写：APSCO）是由亚太地区联合国成员国组成的政府间国际组织，总部设于中国北京，现任秘书长李新军博士。该组织的宗旨是通过推动成员国之间空间科学、技术及其应用多边合作，并通过技术研发、应用、人才培训等事务在成员国之间开展互助，提高成员国空间能力，促进人类和平利用外层空间。

“亚太空间合作组织”的前身为“亚太空间技术应用多边合作会议”，2005年10月28日八个成员国签署《亚太空间合作组织公约》标志该组织正式成立，截至2006年6月止共有9个签约国。根据其公约的规定，至少必须有5个国家签署该公约，并向东道国政府交存批准书或接受书后公约即生效。