快讯！伊朗西北部发生5.9级地震

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗当地有关部门指出，发生地震区域的一些村庄建筑物因地震有所摇晃，但各地暂时未传出伤亡。

德黑兰大学地球物理研究所地震学中心称，震源为米亚内市塔拉克（Tarak）村地下8公里深处，据大不里士东南约120公里。

伊朗位于亚欧板块、非洲板块、印度板块和阿拉伯板块交界处，经常发生剧烈地震。

最近一次强地震是两年前在伊朗西部克尔曼沙赫省发生的7.3级地震，造成620人死亡。