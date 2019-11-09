中国政府中东问题特使翟隽就伊朗中止履行伊核协议第四阶段措施回答伊通社提问

伊朗国家通讯社（IRNA）：中华人民共和国中东代表对伊朗在核协议问题上的第四步措施作出回应，称应该在伊朗的利益与承诺之间取得平衡，伊朗在执行核协议承诺的同时也应该从其经济中受益；确保伊朗从该协议中受益是一个基础性的问题。

中国中东问题特使翟隽周五在接受伊通社（IRNA）专访时说道：“我们认为，造成波斯湾地区局势恶化的主要原因是美国单方面撤出核协议，并且对德黑兰施加了最大的压力。毫无意外的是，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊奉行极限施压政策，是导致伊核局势持续紧张的根源。中国认为美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法，这是化解当前伊核危机的根本途径。”

翟隽上个月底作为中国中东事务特使前往德黑兰并且表示：“各方必须勇敢地并且决心去保护核协议，防止这一历史性的协定被破坏，不然会面对更多的问题。”

最近中国外交部发言人耿爽也就伊核协议最近的情况表示，解铃还须系铃人。要缓解当前危机，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法。同时，包括伊朗在内的协议各方要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。

他说，我们敦促有关方面相向而行，加大外交努力，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出努力。

11月5日，伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼正式宣布：“作为第四阶段中止履行伊核协议的措施，我们将于6日起启动位于福尔多铀浓缩厂的离心机，根据该协议规定，我们在福尔多拥有的1044台离心机应该在没有注入铀气的情况下‘空转’，今天我将向国际原子能机构申请开始向这些离心机中注入气体。”

鲁哈尼同时强调，“伊朗伊斯兰共和国将根据需要提高浓缩铀的水平。”

伊朗总统指出，只要伊核协议的欧洲签署各方遵守履行其义务，伊朗所采取的措施是可逆的。

鲁哈尼还补充道，“华盛顿希望我们屈服于制裁，但现在所有人都说美国的制裁是错误的政策。”他强调，在相互尊重和停止一切制裁的基础上，对话的道路仍是开放的。

在伊核协议签署各方减少遵守其义务第三步举措之后，伊朗规定的为期两个月的最后期限在5日届满。

自2018年5月华盛顿退出伊核协议以来，德黑兰一直敦促欧洲签署国采取行动保护伊朗免受美国制裁。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

与伊朗此前中止履行伊核协议部分条款的举措相同，德黑兰坚持认为，中止履行第四阶段措施是可逆的，并表示，现在是欧洲抵制华盛顿实施一系列严重制裁的时候了。