与中国对比的视角出发，李零眼中的波斯啥样？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京晚报报道，学者李零近日于生活·读书·新知三联书店出版其最新著作《波斯笔记》。

李零是北京大学人文讲席教授，美国艺术——科学院院士，研究、著述范围涉及诸多领域，如考古、古文字、古文献，以及方术史、思想史、军事史、艺术史和历史地理。他曾表示：“我的专业是什么，有点乱。但说乱也不乱。我这一辈子，从二十来岁到现在，竭四十年之力，全是为了研究中国。”

此前他在三联书店出版的《我们的经典》（四卷）和《我们的中国》（四卷）都是围绕着上述这个主题。《我们的经典》选取《论语》《老子》《孙子》《周易》这四部现代人眼中最能代表中国古典智慧的经典著作，把它们一一读透，写活，说明白；《我们的中国》则堪称一部思想地图，带领读者从历史到地理认知五千年来的中国。这两部大书从经典到思想，从历史到地理，向读者解读自古以来的中国，以及当代中国的精神内涵。

这部关于波斯帝国阿契美尼德王朝的著作，则是李零研究中国史的延伸，至于为什么要选择波斯作为研究对象，他在书中表示：波斯（今伊朗）位于欧亚大陆的中央，是古代世界互相交流的关键枢纽，波斯帝国不仅是伊朗高原的大一统，也是近东古国的大一统——从字面意义上讲，堪称另一个“中国”；同时，在所有早期帝国中，伊朗的三大帝国也与秦汉隋唐时期的中国最相似，在丝绸之路东西交往的历史上，伊朗与中国的关系也最密切。同时，对波斯历史的研究，西方学者一直是主流，他们都从希腊视角来解读波斯帝国史，波斯被当做对立面：希腊代表欧洲，代表西方，象征自由；波斯代表亚洲，代表东方，象征专制。“于是我想，我应找点书读，写点笔记，换个角度看波斯，也换个角度看希腊”。

与以往从希腊视角解读波斯帝国史不同，《波斯笔记》从中国与波斯比较的视角出发，换了个方向看波斯，也换了个方向看西方、看世界，用“我们”的眼光重新审视东西之争和世界历史。全书系统详实地整理了波斯帝国的历史，全面地比较古代中国与波斯帝国的方方面面。分为上下篇，上篇十章为“历史—地理篇”，有关波斯帝国的政治、疆域、制度、宗教，下篇十章为“考古—艺术篇”，介绍宫殿、石刻、艺术品、博物馆文物。此书为我们看待欧亚大陆两千年以来的文明进程开启了当代中国的全新视野。为写作此书，李零还前往伊朗考察三次，每次都有摄影师随行，拍摄了许多令人赞叹的资料照片，这些照片不但在视觉上有震撼人心的效果，而且以其资料的完整性，做出了当代中国域外考古、考察的非凡贡献。

当三联的编辑曾诚听到李零说自己写了近十万字的《波斯笔记》并打算出书时，感到十分意外。这位曾出版《丧家狗》《花间一壶酒》《兵以诈立》等畅销书而在学术圈名声在外的北京大学中文系教授研究范围广阔，手头积攒了不少待创作的选题。近些年他忽然对波斯产生兴趣，背后确有一番故事。

近些年，李零曾经三度去伊朗深入考察。从研究经历看，李零学考古出身，后来却不研究考古，1985年他调到北大中文系做古文字、古文献研究。《波斯笔记》在某种意义上可以看作是李零对考古研究的一次回归。

中国税务杂志社前社长张木生也是伊朗考察队成员，他亲眼见到李零对于考古的执着：“有两次（去波斯）我跟着他一块去，他都71岁了，只要有文物在前面，他一定要奔到现场，爬山十公里，累地在那呼哧呼哧，回来膝盖都紫了，他那种亲历感确实让我佩服。”

《波斯笔记》中贯穿着对长久以来流行的“西方中心论”的审视和批判。李零在书中写道：20世纪80年代，《河殇》上演，对比强烈。欧洲人航海，是“蓝色的文明”。我们在黄土地上种庄稼，是“黄色的文明”。黄不如蓝，当时的好坏是这么分。大家以为，欧洲先进，全靠民主，民主的摇篮是希腊，民主的基因在雅典。这很符合那个时代的思潮，但跟实际历史对不上号。希腊是在现代背景下被发现，被解读，被美化。

这本书不单研究波斯文明，而是将其放在希腊文明和中国秦汉文明的框架下相比较。“比较研究就应该从两个方向对着读，相互校正，而不是一把尺能量天下。”李零说。正如他在《波斯笔记》自序中写：“没有镜子，人看不见自己的脸。他人的眼睛，可以看见你的脸。”

自古我们的西方概念，从来就不是希腊、罗马等欧洲文化，而主要是波斯（伊朗）所代表的中亚文化。因此作者李零认为，搞比较研究，拿希腊文化