【专访】伊副外长：解除石油、银行制裁是德黑兰全面履行核协议的前提

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长阿巴斯·阿拉基奇 (Abbas Araghchi）前往莫斯科参加不扩散核武器、裁军和能源大会，对伊通社（IRNA）记者表示，“伊朗的局势是明确的，伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）表示，我们已经准备好 如果在此期间取消制裁，则全面恢复并执行核协议计划。”

他说：“解除银行和石油制裁是我们最主要的任务，如果解除制裁，伊朗将全面恢复并执行伊核协议，并讨论伊朗如何能够充分和有效地执行协议。”

伊朗伊斯兰共和国外交部副部长强调：“我们的立场已经阐述得很明确，我们的职责和义务也已经表达的很清楚，如果我们的意愿不被接受那么中止履行伊核协议的计划将继续进行。”

他强调，“伊核协议签署国不能在伊朗出口原油方面制造任何障碍。”

本月5日，伊朗向国际原子能机构致信并告知对方，伊朗决定从当日开始向福尔多核设施中的离心机注入铀气，而这是伊朗减少履行核协议义务的第四步。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

今年11月5日，伊朗总统鲁哈尼发表讲话，宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施，“自明天起，伊朗将向福尔多(核设施)加注气体。”

阿拉基奇就伊俄两国友好关系说，伊朗与俄罗斯之间继续进行深入磋商他在莫斯科与俄罗斯官员的紧张谈话中提到，我们与俄国人的磋商是认真而紧张的，特别是在核协议问题上。在国际上，我们也不断进行思想交流和对话。

阿拉基表示：“伊朗和俄罗斯在所有问题上都进行了密切有效的磋商，这些问题有助于促进该地区的和平与稳定，并且在面临美国和犹太复国主义政权在该地区奉行的政策时，也能从容面对。”