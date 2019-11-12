伊朗铁路拥有西亚最先进的运输系统

伊朗国家通讯社（IRNA）：马克·吉贡周一早上在德黑兰国际铁路联盟（UIC）举行的第七届国际未来车站会议上说：“这次会议将由伊朗铁路和（UIC）合作组织。”

国际铁路联盟旅客处处长马克·吉贡补充道：“今天是第17届国际车站论坛，在意大利、法国、比利时、俄罗斯、摩洛哥和西班牙这6个国家举行完之后，这是（UIC）首次在作为中东国家的伊朗主办，其中有来自20个国家的400家公司参加，他们向世界展示了与伊朗间的友谊。”

他指出，发展铁路运输是伊朗政府的头等大事，并指出伊斯兰共和国是中东铁路领域最发达的国家之一，自该论坛“扩展新一代现代车站”以来伊朗为交通发展做出了极大的贡献，我们希望伊朗将开发新的车站。

据悉，中国因为在铁路领域的巨大潜力能为伊朗发展铁路的项目发挥重要的作用。

去年，中国国机集团所属国机重工、中国建设两家企业均签署了伊朗铁路项目，两项目金额超过100亿人民币。两项目的签约也标志着中国工程承包“走出去”在伊朗市场取得了重要突破，是践行“一带一路”倡议所取得的又一成果，对于加强伊朗城市基础设施建设及其经济和社会发展具有非常重要的意义。

国机重工与伊朗签署了德黑兰-哈马丹-萨南达季（T-H-S）铁路改扩建项目合同，项目工期4年，项目金额53.49亿元人民币。T-H-S铁路改扩建项目全长约470公里，国机重工作为总承包商，将为该项目提供设计、供货和施工（EPC）服务。该项目是伊朗交通部三条重点优先铁路项目之一，项目建成后，将极大地缓解伊朗西部地区交通运力问题，对伊朗社会和民生具有重大意义。

国机集团所属中国建设本次签约的是伊朗设拉子至布什尔铁路项目，铁路总长250公里，合同工期4年，项目金额约50亿人民币。设拉子至布什尔铁路对于伊朗来说意义重大，布什尔港作为伊朗的第二大港口，一直以来没有铁路与其相连接，该项目的实施将彻底改变这种历史。设拉子至布什尔铁路通道贯通后，将极大地方便伊朗西部地区货物的进出海港，给布什尔港带来新的活力，同时也能极大促进伊朗西部地区经济发展。该项目是伊朗道路和城市发展部的重点优先工程。根据预估，设拉子至布什尔铁路线每年载客量可达100万人次以上，载货量可达1200万吨以上。