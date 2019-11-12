中国记者眼中的神秘伊朗｜古国波斯的“打开方式”超乎想象 安全与热情才是伊朗旅游主旋律

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球网报道，近日，应南方航空公司之邀，环球网旅游频道记者来到文明古国伊朗，探寻波斯文明的气韵轩昂与浪漫文艺。亲临伊朗，记者发现，这座文明古国的“打开方式”与国人的传统印象大相径庭。

安全与热情是赴伊朗旅游的主旋律 对华免签后赴伊旅游中国游客增长4倍

今年7月16日起，伊朗官方宣布给予持有中华人民共和国普通护照及港、澳特别行政区护照人员赴伊朗旅游、观光及商务访问单方面免签入境待遇，每次入境可以停留21天。

目前，伊朗只和少数国家互相免签，如土耳其、叙利亚等，单方面对中国游客免签，是一种特殊对待。记者观察到，此次出行，伊朗并没有在护照上盖签证章或做任何标记，业内人士称，这是为了避免游客之后赴美国或以色列等国家受到限制。

“今年7月伊朗对华免签后，中国游客赴伊朗旅游人数增长了4倍。” 从事导游工作7年的伊朗导游唐娜告诉记者：“业内有一种说法，只要一个客人在伊朗有愉快的旅程，就将有10个客人来到伊朗”。唐娜认为，得益于普通游客社交平台上的照片分享与免签政策的实施，会有越来越多的中国人选择伊朗为出境游目的地国家。

与刻板印象中的战乱频发的景象截然相反，热情与安全是伊朗旅游环境的主旋律：记者在伊朗期间，多次亲历伊朗人主动要求同框合影。看见中国面孔，不少伊朗人会面带善意地微笑甚至用标准的普通话向记者打招呼，并充满骄傲地向记者介绍当地值得探寻的景区。

由于长期被西方制裁，加之西方媒体的“污名化”和“妖魔化”报道，人们很容易将伊朗与动荡不安和“核武器”联系起来。事实上，根据国际SOS组织发布的2019年旅行风险地图显示，伊朗境内大部分地区在旅行安全方面属于“低危险度”。

随着伊朗对华免签政策的实施，无疑会有助于构建更加客观公正的伊朗国家形象。“很多媒体会渲染伊朗是危险国家，但是真正来到伊朗的人都会切身感受到这里的氛围，普通游客会把他们看到的真实的伊朗告诉更多人。”唐娜说。

旅行社酝酿伊朗出境游精品小团 伊朗中文导游数量持续增加

伊朗副总统兼文化遗产、手工业与旅游组织主席阿里·阿斯嘎尔·穆内森曾在接受媒体采访时表示：希望未来四五年内能吸引100万中国游客来伊。据伊朗文化遗产、手工艺和旅游组织统计，2018年3月20日至2019年3月20日，有780万名外国游客到访伊朗，入伊游客增长了52.5%，其中中国游客不足10万。分享中国出境游市场的红利，是伊朗对中国公民开放免签的一个重要考量。

记者从各大OTA平台了解到，目前，伊朗出境跟团游8~12天的产品大约在10000元至13000元不等。专门赴伊朗考察路线的旅行社业内人士范先生告诉记者：“此次考察伊朗的印象比预期要好很多，伊朗治安也不错，因为对华免签，以后赴伊朗旅游人数必然会呈现大规模上升趋势，未来旅行社将会推出更多伊朗的小团产品以吸引更多客户。”

长期在伊朗工作的刘阳认为：“若持续吸引中国游客赴伊朗旅游，除却免签政策的实施外，伊朗还需在基础设施和服务方面进行完善，例如增加中餐馆数量、著名景点增加中文导航等。”

“伊朗出境游市场需要更多优质的中文导游”，刘阳与唐娜不约而同地提到了伊朗中文导游供不应求的问题。“伊朗的导游更多是英文讲解，领队用中文翻译给游客。”唐娜认为，这种做法很难让游客深入了解伊朗的历史文化与民俗风情。

7年前，伊朗基本没有任何中文导游，唐娜留学中国回到伊朗后，负责将英文导游的解说翻译给中文游客。久而久之，唐娜觉得这是一份有趣的工作，于是自学了伊朗著名景区的历史，成为了一名中文导游。“我们要让大家明白，中国游客将越来越多，中文导游是十分有必要的。”

如今，越来越多像唐娜一样会汉语的伊朗归国留学生正在担负起中文导游这一职责。

伊朗人文风情别具一格 中伊友好交流历史渊源深厚

独特的地理自然环境和灿烂的波斯文明，赋予了伊朗极为丰富的旅游资源：伊朗共拥有22处世界文化遗产和2处世界自然遗产。此次伊朗之行，记者从德黑兰出发，南行至卡尚、伊斯法罕、亚兹德、设拉子，北返至德黑兰并翻越厄尔布尔士山抵达里海海滨城市恰卢斯。一路走来，最大的感受是，伊朗旅游资源极其丰富，人文风情别具一格。

恰如余秋雨在《千年一叹》中所说:“伊朗土地的主调，有点苍凉，有点神秘，也有点世俗，一切都被综合成一种有待摆布的诗意。”这种诗意体现在伊朗境内遍布的无数一眼千年、风格迥异的清真寺内，弥漫在树木青葱、喷泉林立的波斯花园中，也内嵌在金碧辉煌、富丽恢弘的老宅院里。精美绝伦的波斯波利斯建筑遗址诉说着阿契美尼德王朝不可一世的鼎盛繁荣;亚兹德古城内拜火教的熊熊圣火延续1400年燃烧不息;酒入豪肠，“伊朗李白”海菲兹在故乡设拉子吟诵着浪漫与雅致;而更难能可贵的是，面纱下的波斯女性面庞清秀美丽，她们自信而独立。

在伊朗首都德黑兰，记者看到许多商店设有藏红花专柜，而伊朗正是全世界最大的藏红花产地，品质最优的藏红花一克约8至10美金，还不少中国游客在网红藏红花冰淇淋店打卡留念;在德黑兰地毯博物馆，记者欣赏到无数精美的手工织造波斯地毯，众所周知，波斯地毯制造工艺享誉世界，而千百年来波斯的工匠们在这一块块地毯中织造着波斯的辉煌历史，也织入了波斯人复杂细腻的情感;在伊斯法罕的伊玛目广场四周是皇家大巴扎，各样式的金银器皿、珐琅铜胎工艺盘花瓶、手织地毯、骆驼骨细密画应有尽有……

不仅如此，中伊两国也有着深厚的友好交流历史。早在西汉时期，中国使者张骞的副使就曾到访伊朗;15世纪，中国明代郑和7次率领庞大船队远洋航海，其中3次到达伊朗南部的霍尔木兹地区。在伊朗国家博物馆内，记者看见了大量元青花赫然陈列在橱窗中，而这正印证着中伊两国古代的友好交流。

随着“一带一路”倡议的深入落实，中国和伊朗在政治、经济和文化等多个领域的合作进一步得到加强，旅游也将成为中伊两国友好交流的新纽带。“中国和伊朗都是文明古国，希望更多的中国人来到伊朗，我们有太多的历史等待你来倾听，我们有太多的风光等待你来观赏。”伊朗人Ahmadi热情且充满自信地说。