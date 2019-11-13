伊朗副总统抵达北京，机场接受IRNA采访 “希望和中国进一步加强在科技创新等领域的合作 ”

伊朗国家通讯社（IRNA）：索伦纳·萨塔里(Sorena Sattari)周二在深圳机场接受伊通社（IRNA）记者的采访时说，“随着伊中两国之间科学和科技关系的发展，我这次访华率领超过80多伊朗科学性企业代表的访问团。”

他说：“这次访问的主要目的是发展与中方科技和科学型企业的关系。”

萨塔里（Sattari）补充说：“在伊朗科技和科学型企业产品的出口一直得到总统科学和技术事务部的大力支持。”

伊朗伊斯兰共和国负责科技事务的伊朗副总统补充说：“在这方面，两天前大约有80家企业的代表已部署在上海，并正在与中方讨论合作。我们估计这些谈判和交流中有许多是基于以出口领域为主的协议。”

伊朗政府这位高级官员在前往深圳时参加了中国先进技术博览会的开幕式，并指出：“此展览对于伊朗的科学性企业具有巨大的潜力。”

萨塔里（Sattari）强调说：“中方在展会上已经被认识和认可，我们希望与伊朗公司的磋商能够达成一致并签署合约。”

伊朗伊斯兰共和国负责科技事务的伊朗副总说：“除了与高科技展览会的认识之外，我们与中国科学部也有着良好和密切的关系。”

他指出，两国之间的科技关系得到了极大的发展，他又补充道：“几年前，两国在学生交流和联合项目方面达成了数项协议，这种模式正在当下继续进行。”

他还谈到了伊中两国科技关系领域的合作潜力，他表示：“现有超过80家企业，大多数在ICT、生物技术、纳米技术、医疗和实验室设备领域发展，他们也参加了这次的展会。”

萨塔里（Sattari）补充说：“我们现在在中国拥有三个“出口发展”代表，并且对中国有良好的出口环境，特别是在机械和设备出口领域。”

伊朗伊斯兰共和国科学技术部副主席索尔纳·萨塔里（Sorna Sattari）应中国科学部长的邀请，为促进两国创意和知识型公司之间的合作，于昨晚（星期二），率领高级科学、技术代表团于日前抵达深圳，展开为期3天的中国访问之行。