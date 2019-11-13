国际原子能机构发布最新对伊朗监督核查季度报告，中方有何评论？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报报道，2019年11月12日中国外交部发言人耿爽主持例行记者会，记者提问，据报道，11日，国际原子能机构(IAEA)发布最新对伊朗监督核查季度报告。同日，英、法、德外长与欧盟外交与安全政策高级代表发表联合声明，对伊决定重启福尔多核设施铀浓缩活动表达极度关切，表示将考虑包括争端解决机制在内的所有全面协议机制，解决伊履行全面协议义务问题。中方对此有何评论？

耿爽回应称，我们注意到国际原子能机构发布的报告以及欧方发布的联合声明。中方始终认为，美单方面退出全面协议，对伊极限施压，是当前伊核危机的根源。

他说，美方应放弃上述错误做法，为外交努力留出空间，为缓和局势创造条件。同时，包括欧、伊在内的协议各方都要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持国际原子能机构客观、公正履行职责，将继续与各方一道，推动伊核问题的政治外交解决。

六日德黑兰正式宣布开始中止履行伊核协议第四阶段措施，自昨晚24点起在福尔多（Fordo）核设施中开启丰度为5％的铀浓缩活动。

伊朗原子能组织主席萨利希（Salehi）关于中止履行伊核协议第四阶段措施强调，向福尔多核设施的离心机注入铀气的过程将在国际原子能机构观察员在场的情况下进行。

萨利希称，除铀浓缩之外，伊朗还将在福尔多核设施中进行稳定同位素的浓缩活动。

此外，萨利希还强调，伊朗的浓缩铀库存量达到20％就已经足够了，根据核协议规定，如果库存量不足，伊朗能以高比例进行铀浓缩。

本月5日，伊朗向国际原子能机构致信并告知对方，伊朗决定从当日开始向福尔多核设施中的离心机注入铀气，而这是伊朗减少履行核协议义务的第四步。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

今年11月5日，伊朗总统鲁哈尼发表讲话，宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施，“自明天起，伊朗将向福尔多(核设施)加注气体。”

鲁哈尼在讲话中重申，伊朗中止伊核协议条款的履行是可逆的，只要协议其他各方履行各自承诺，保障伊朗的利益，伊朗就会重新拥抱伊核协议。

与伊朗此前中止履行伊核协议部分条款的举措相同，德黑兰坚持认为，中止履行第四阶段措施是可逆的，并表示，现在是欧洲抵制华盛顿实施一系列严重制裁的时候了。