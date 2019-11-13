伊朗副总统索在2019中国高科技论坛上讲话 纳米技术领域伊朗第四 仅次于美中印

伊朗国家通讯社（IRNA）：索伦纳·萨塔里 (Sorena Sattari)表示，伊朗目前正处于中期阶段，科学家、企业家的努力和政府的支持才创造了巨大的社会资本来支持创新政策。经过20年的科学发展，伊朗在世界科学出版物方面排名从第34位排名上升到第16位，经过这次成功转型，立足国内需求，伊朗已经拥有世界上最多的工科毕业生，因此实现了高科技和中高科技产品的出口从2005年的15美元增长到2014年120亿美元的重大飞跃。在科学成就方面，伊朗拥有229000名博士生，在全球科学生产中占比1.85%，比如在纳米技术领域伊朗排名第4，仅次于美国、中国和印度。

以下为演讲实录：

尊敬的各位来宾，女士们，先生们

大家晚上好

首先，非常高兴来到这里，我希望通过举办此次活动能促进两国之间的贸易和技术合作，加强两国关系。今晚在群英集聚之际，我希望借此机会促使两国在高新技术贸易领域发展友好合作关系。

正如大家所知，开放地交流国际先进产品和技术为应对社会挑战提供了重要机遇。因此，各国合作发展和推广技术创新可以促进国家不断进步。在这一点上，伊朗始终致力于利用创新来支持社会的繁荣发展转型，并以开放的心态面对其技术成就。经过研究人员和科学家的多年努力，我们取得了较高的科技成就，在此我谨代表伊朗表达我们对扩大创新领域战略合作的决心，以实现互利共赢。

我相信，伊朗伊斯兰共和国在面对不公平国际限制时以科技满足国家需求的经历为各国提供了宝贵经验。因此，我想借此机会分享我国是如何从依赖自然资源而非国内生产力的经济向以知识型产品为主导的经济转型的。希望伊朗的科技创新发展历程能为各国提供指导性经验。

尊敬的各位来宾， 女士们，先生们；

在大众眼中，伊朗一直是自然和文化遗产丰富的国家。这一方面为我国提供了广阔发展机遇，另一方面也凸显了我们依赖昔日资产并满足于对自然资源肆意开发的危险。多年来，我们一直面临这样的问题，那就是如何在这个双重问题上做出抉择：是从有限的资源中创造财富，依靠过去的储备生活还是创造新的领域，创造价值，建设未来。

今天在这里，我可以自豪地宣布，我们选择了第二条道路。这几十年依赖国内生产力，使我国从以前的经济格局转变为知识型经济，这同时得益于在航空航天、信息通信技术、纳米技术、生物技术、干细胞、认知科学、可再生能源以及制药和医疗技术方面取得的巨大成就。

最近，通过销售原材料轻易获取薄利已成为缺乏效率和浪费国家生产力的一种方式。

随着石油收入的增加，政府规模变得越来越大，同时这也抑制了各高校和国内产业的冒险精神及其创造附加值的动力，因为他们可以从中分配到廉价资金。这样的结果可能危及国家的未来，并对国家的年轻人群和创造力造成挫伤。因此，需要作出重大改变。

公众呼吁避免所谓的资源诅咒，这使伊朗决心保障社会利益：我们需要通过创新创造未来。自1990年代中期以来，创新已成为伊朗最重要的决策关键词之一。

此后，国家对最高决策层进行了改革，整合了国家科技创新发展能力。并成立了该方面的高层决策者，如科技副总统，科学、研究和技术最高委员会、创新与繁荣基金以及战略和新兴技术委员会。同时，国家政策文件中将国家政策定位调整为科技发展，并批准和通过了支持性法律法规，以促进行业技术普及。伊朗的综合科学路线图和支持知识型企业法是大学和国内产业进行重大创新活动的最重要典范。

根据这些变革形成了企业孵化器、加速器、科技园、科技特区、研究与技术基金、风险投资基金等基础设施，这在很大程度上消除了伊朗国家创新体系中的制度性缺口。

这些被描述为伊朗国家创新体系强化措施的变革是通过三大逻辑建立起来的：（1）根据国家上游政策和可持续发展目标优先考虑战略技术；（2）同步支持创业企业化解创新，传统企业创造创新成果，最后（3）从政府相关创新体系向创新生态系统转型；这些政策已为伊朗呈现了新的经济面貌；一种除了私营企业提供大量风险投资融资外，还有政府的便利化政策以及智能金融伙伴关系的经济。目前，在这一形势下，无论是学术研究之间，还是社会和产业的需求之间都有一种可接受的联系。国内产业进入更高价值链的动力更足，年轻的企业家有更多创业机会。

尊敬的各位来宾，

我想强调的是，我们的国家目前正处于中级阶段，是我们的科学家、企业家的努力和政府的支持，才创造了巨大的社会资本来支持创新政策。经过二十年的科学发展，伊朗在世界科学出版物方面排行16位，比2005年提高了18位。经过这次的成功转型，立足国内需求，我们已经拥有世界上最多的工科毕业生，并因此实现了高科技和中高科技产品出口额从2005年的15亿美元向2014年的120亿美元的重大飞跃。

在科学成就方面，伊朗拥有229000博士生，在全球科学生产中占比1.85%。比如，在纳米技术领域，伊朗排名第四，仅次于美国、中国和印度。

我要指出的是，是由于国家的科技创新基础设施发展，才能取得上述成就。伊朗在全国拥有超过2390所大学，约480万名学生。44个科技园遍布各个城市，入驻企业达4500多家。

在创新金融支持的基础设施方面，目前只有总资本为3.95亿美元的创新与繁荣基金为约5400个创新项目提供了支持。

在此我要强调，伊朗向知识型经济转型的政策在创新成果方面也取得了显著成效。自2010年批准并通过了支持知识型企业法以来，已有约4700家公司根据技术能力评审成为知识型公司。这些公司在短期内为伊朗经济创造了110亿美元的年度总价值，以及超过14万个直接就业岗位。的例子。CinnaGen是一家生物技术制药公司，也是该地区最大的生物药品出口商。同样地，在伊朗干细胞技术方面取得重大进步的Kish组织再生公司是世界领先的生物植入生产公司之一。Tuga是涡轮机设计和生产的龙头企业，PR Saadat是伊朗最大的知识型公司之一，将大量以科技为基础的医疗产品商业化。Snapp是伊朗第一家城市交通初创企业，拥有50多万名司机，被认为是世界上同类企业中第七大初创企业。

亲爱的朋友们，

对于我今天在此讲述的伊朗这20年从资源型经济向知识型经济转型的经验，可能越详细越好。这是伊朗五年来在全球创新指数方面取得的重大突破。根据最新的全球创新指数报告，伊朗在2019年世界各国创新排名中已经提高了60名。伊朗伊斯兰共和国几乎在所有方面都体现了国家级创新，并成功创造了动态创新生态系统。

我相信，如果没有下定决心摆脱对现成资源的依赖，也不可能完成这一重大举措。同时，我要强调，目前的成就并不是我们的最终目的。我们还在努力中，未来还要面临困难的挑战。最重要的挑战是稳定科技创新政策的重要性，及其跨政策部门和级别的协调能力。

一个挑战是，通过对研究机构的竞争性研究资助来提高科研生产力。同时，将研究开发展活动从公共部门授权给私营企业也是一个挑战性目标，而私营企业反过来又可以提高研究成果。此外，无限制地获得国际资本资源来资助创新项目，需要国际方面的认真决策，要达到这一点并不容易。最后，在各个经济领域推广创新，使其从知识型经济成果中收益，是一项严峻的政策挑战。

各位朋友， 女士们，先生们，

鉴于伊朗伊斯兰共和国应对这些挑战的创新政策经验，我在此给出的建议是，深化国际合作，为各国提供开放创新福利。以国家互利共赢为目的进行的科学家、企业家和技术交流、基于国家优先政策进行的重大工业项目合作、针对不同社会问题进行的创新创业发展合作、通过政策对话分享不同创新生态系统和国际创新项目联合交叉融资的政策经验都是不同类型的合作方式，可以有效地提高国家的创新能力。

在此需要强调的是，鉴于伊朗伊斯兰共和国政府有意愿扩大与各国在创新推广方面的战略合作，现在就是与伊朗分享科学、技术、人力、金融和市场能力的好机会。我坚信，只要合作政府有坚定的决心和善意，一定会实现创新合作的tion.

最后，非常感谢大家，我希望通过举办此次论坛可以使两国在科技创新领域建立长期友好关系。