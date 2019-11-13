伊朗副总统：伊中创新和科技合作积极推动两国关系发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国科技事务副总统索瑞纳·萨塔里（Sourena Sattari）13日在深圳市中伊科技企业研讨会上发表演讲；全文如下：

尊敬的各位来宾、女士们、先生们

晚上好

首先，我很荣幸今天与您相伴；诸位阁下、中国和伊朗商人。我很荣幸来到美丽的深圳市，与您们中国人民相聚。

作为世界第二大经济体，中国科学、技术和创新各领域实现重大进展，并且得益于其经济实力，大力投资于创新和技术。

作为全球强大的政治、经济和科技中心，数十年来，中国是伊朗的战略盟国，为我们提供发展经济和政治关系的良好机遇，伊朗还努力依靠两国现有的协议为中国提供共同合作的机会。我希望基于两国当局的努力，并且基于伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国两国的利益，我们将进一步扩大和深化两国在各领域的合作。

我想要简单谈谈伊朗的技术和创新生态系统。我们都知道，伊朗拥有世界最大的石油和天然气储备，但这对我们来说还不够。

近年来，我们见证我国技术和创新领域的重大发展。伊朗科学生产的全球排名从第34位上升到第16位，位列本地区第一。伊朗的大学生人数从240万增加到480万，这让伊朗成为研究生工程师人数排名前五的国家之一。过去五年，伊朗在全球创新指数的排名也上升55位，我们在纳米技术、生物技术、可再生能源、认知科学、干细胞和信息和通信技术等先进技术的开发方面同样实现持续性发展。

通过实施“公司知识产权保护法”，主管科学和技术事务的副总统办事处运用支持杠杆和各种金融和法律制度，提供便利的伊朗营商环境。这种支持的结果便是以技术和创新促进企业家精神的增长和发展，进而促成知识型和创新型公司创造12万个直接就业机会。由于伊朗实施知识经济发展政策，活跃着4700家知识型公司和500多家创新性公司，伊朗的知识型经济规模已增长到110亿美元以上。

另一方面，另一项引起伊朗创新体系发生巨大变化的政策是我们经济中的初创企业发挥日益重要的角色。初创企业和创新公司的出现为许多不同领域的国际合作提供极好的机会，这些领域包括信息和通信技术(ICT)、卫生、生物技术和工业机械设备。

两国具备不同技术的巨大能力可以为两国大型技术和创新公司的合资企业发展铺平道路，以便通过国际市场的联合生产和供应基于知识的产品，从而前所未有地促进经济增长。

此外，为保持伊朗和中国之间技术和创新活动持续不断的交流，负责科学和技术的副总统办事处在苏州、上海、广州和深圳建立五个伊朗-中国联合技术中心，涉及纳米技术、医疗设备和其他领域。这些办事处旨在提供和促进中国和伊朗知识型企业之间的合作。

在这方面，我作为伊朗总统阁下的科学和技术副总统办事处出席本次会议，与干细胞、ICT、工程服务、数字经济和化学品等不同领域的70家技术公司一起，阐明此历程重要性和我们的动机。我想在此概述合资企业的一些有吸引力的领域以及市场准入机会。

今天，在伊朗，超过89%的人口可以使用互联网，这为通信行业提供宝贵的机会。在这方面，中东最大的电子商务平台Digikala在伊朗运营，占在线零售市场的90%以上。超过1,000家供应商和11,000家零售商，每天创造的收入超过300万美元。想象一下，对于中国制造商和技术公司来说，通过这家伊朗技术公司进入此零售市场是多么好的机会。

今天，俄罗斯、土耳其和其他一些中东国家的人们正在接受伊朗用于治疗癌症和炎症性疾病的生物技术药物的治疗。除在国内供应所需的生物技术药物外，CinnaGen制药集团还有能力设计、制造和装备其他国家的生物技术制药生产线。它的技术已经出口到土耳其、叙利亚、东南亚和拉丁美洲，并且即将与欧洲国家建立新的合作。参加此次会议的Cell Tech Pharmed公司也有能力在本国采用干细胞疗法治疗5种不治之症。此成就在西亚无与伦比，在中东也没有类似的公司可以与该家公司竞争。

在伊朗，数家公司积极生产有机和生物农业投入，并在伊朗研究中心和研究所开展研究，以生产氨基酸、益生菌和植物和牲畜育种。

伊朗石油和非石油出口的10%以上与技术产品和服务有关，由于伊朗与中国的贸易额最大，预计两国将在技术贸易领域迈出重大步伐。

一方面鉴于伊朗在中东和波斯湾地区富有成效的交流，另一方面鉴于中国众多的出口目标市场，两国在扩大出口目标市场方面的合作可以帮助伊朗和中国公司促进贸易。

各位朋友，

我应在此强调，伊朗伊斯兰共和国依靠其能力，正努力在全球建立充满活力和建设性的关系与合作。在这方面，与中国的广泛合作对我们来说非常重要。我的副手Ghalenoei先生将为您提供更多有关陪同我们参加此次商务会议的公司信息。

我希望今天的活动以及伊朗与中国科技公司之间的B2B会议将成为双边经济和商业合作的转折点，在这方面，伊朗政府完全支持两国公司在技术和市场开发方面的共同合作项目。

感谢您的倾听！