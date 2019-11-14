伊商会称32家欧洲中小企业准备进军伊朗油气产业

伊朗国家通讯社（IRNA）：在过去18个月里，伊朗德黑兰总商会(TCCIMA)能源委员一直在与访问该国的外国代表团进行谈判，结果列出了114家有能力与伊朗在石油和天然气项目上进行合作的公司。

近期该能源委员会主席帕迪达表示，目前，(114家公司中)有32家欧洲中小企业表示愿意参与伊朗的石油和天然气项目并要求伊朗石油部作担保，这些公司来自意大利、西班牙、希腊、波兰、英国、德国、荷兰和罗马尼亚。

帕迪达表示石油部工程科技司负责审核与欧洲公司合作伊朗公司资质，经石油部长批准后方可担保。

欧洲公司的服务费用将用INSTEX支付，且大多数公司也接受易货交易的形式支付。

伊朗伊斯兰共和国总哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）最近称，伊朗在西南部发现新油田,可能使石油储藏量增加三分之一。

鲁哈尼在伊朗中部城市亚兹德(Yazd)发表电视演说表示，伊朗国家石油公司工作人员和探勘部门已经发现拥有530亿桶储藏量的新油田。

鲁哈尼说,这处油田面积超过2400平方公里,位于富产石油的胡泽斯坦省(Khuzestan)。

伊朗是全球第4大石油蕴藏国、第2大天然气蕴藏国。

截至2018年1月,伊朗已证实的原油储量约达1570亿桶。

最近还有伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）宣布，在位于波斯湾以北法尔斯省勘测出一个天然气田，取名“伊拉姆（Eram）”。

据伊朗国家石油公司报道，该气田内有约19万亿立方英尺天然气，所提取的天然气冷凝物产量预计将近4亿桶，将给伊朗带来400亿美元的收入。

据媒体报道，消息传出后，今天布伦特原油和纽约原油期货价格双双急跌。

西方媒体则表示，这有利于伊朗度过美国制裁难关。

中国媒体把该发现称为“发现400亿美元大宝藏”。