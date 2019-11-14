西班牙自行车环球旅行者：媒体报道中的伊朗距离事实很远

伊朗国家通讯社（IRNA）：西班牙运动员兼自行车手爱德华·拉多（Edward Lado）在伊朗阿斯塔拉（Astara）边境港口对伊通社（IRNA）记者说：“在我去伊朗旅行之前，我对该国的印象是模糊和封闭的，但在频繁旅行后，发现媒体对这个国家的描述很多都不真实。”

他继续说：“我的骑行从西班牙的巴塞罗那开始，在经途经不同的国家后，昨天从阿塞拜疆到阿斯塔拉边境到达了伊朗境内。”

这位西班牙自行车环球旅行者补充说：“过去几年，我乘飞机来伊朗旅行，去过德黑兰、设拉子和亚兹德等城市，但是这次我骑着自行车来到伊朗，以便更好地了解这片土地的历史和建标。”

这位西班牙骑行者说：“我也骑着自行车去了希腊、土耳其和格鲁吉亚，伊朗人的友好和热情为外国游客们营造了一种安全感和安心感。”

他继续说：“我计划加长自己的行程，在这里度过更多的时间，去体验这个拥有古老文明的国家，参观各个景点和名胜古迹，最后在返回西班牙。”

西班牙是欧洲西南部的主要旅游目的地之一，首都马德里和巴塞罗那为主要城市。

边境小镇阿斯塔拉港（Astara ）的人口有91000口人，位于吉兰省的西部边缘，与阿塞拜疆共和国接壤，由于有陆、海和铁路边界，每年约有80万名外国游客过境。