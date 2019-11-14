外国驻伊朗使节赞波斯民族的传统美德：发展天天向上

伊朗国家通讯社（IRNA）：中华人民共和国驻伊大使常华表示，“拥有共同历史和文化的不同国家，可以通过举办这样的节日，在文化交流带的框架内加强彼此的关系。”

他表示，“本次文化节将令更多国家认识到伊朗独特灿烂的传统文化。中国国家主席习近平指出，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。文化正是沟通国与国之间的桥梁与纽带，是增进人民彼此了解的有效载体。衷心期待世界各国能在“一带一路”框架下，推动文化领域的交流合作向更宽领域、更深层次发展，为实现世界人民大团结和构建人类命运共同体贡献力量。”

常华说，“我希望通过举办文化节，帮助更多的国家认识到伊朗独特灿烂的传统文化，并将这个历史悠久的国家的文化介绍给世界。”

中国驻伊朗大使补充道：“通过人们相互了解彼此的文化和习俗，将改善两国之间的关系。”

哈萨克斯坦驻伊朗大使也在活动中说，“这次大使们的出席，是认识和了解伊朗能力的好机会。”

阿塞兹·乌斯拜表示，“大约有5-6,000名哈萨克人居住在古勒斯坦省，我们感谢伊朗伊斯兰共和国为他们提供的舒适的生活条件。”

伊朗第十三届国际民族节于星期二，在戈尔干市举行。其中有来自伊朗21个省的艺术家与200个展位，在黑色帐篷和亭子里摆放了手工艺品、传统艺术、纪念品、传统食品。并有许多外国大使和本地客人也亲临现场 。

有20个传统音乐团和传统乐队也表演了节目。

第十三届国际民族文化节将于13日至16日在古勒斯坦（Golestan）省国际展览中心举行。