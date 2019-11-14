2019年11月14日 上午11:31
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外国驻伊朗使节赞波斯民族的传统美德：发展天天向上

外国驻伊朗使节赞波斯民族的传统美德：发展天天向上

伊通社（IRNA）戈尔干（Gorgan）11月14电 中国和哈萨克斯坦驻伊朗大使在第13届古勒斯坦（Golestan）民族节开幕式上强调需要加强与伊朗的友好关系；两位大使表示，民族节日的建立被认为是可以更好地介绍伊朗的原始文化和向国际社会介绍的有效渠道。

伊朗国家通讯社（IRNA）：中华人民共和国驻伊大使常华表示，“拥有共同历史和文化的不同国家，可以通过举办这样的节日，在文化交流带的框架内加强彼此的关系。”

他表示，“本次文化节将令更多国家认识到伊朗独特灿烂的传统文化。中国国家主席习近平指出，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。文化正是沟通国与国之间的桥梁与纽带，是增进人民彼此了解的有效载体。衷心期待世界各国能在“一带一路”框架下，推动文化领域的交流合作向更宽领域、更深层次发展，为实现世界人民大团结和构建人类命运共同体贡献力量。”

常华说，“我希望通过举办文化节，帮助更多的国家认识到伊朗独特灿烂的传统文化，并将这个历史悠久的国家的文化介绍给世界。”

中国驻伊朗大使补充道：“通过人们相互了解彼此的文化和习俗，将改善两国之间的关系。”

哈萨克斯坦驻伊朗大使也在活动中说，“这次大使们的出席，是认识和了解伊朗能力的好机会。”

阿塞兹·乌斯拜表示，“大约有5-6,000名哈萨克人居住在古勒斯坦省，我们感谢伊朗伊斯兰共和国为他们提供的舒适的生活条件。”

伊朗第十三届国际民族节于星期二，在戈尔干市举行。其中有来自伊朗21个省的艺术家与200个展位，在黑色帐篷和亭子里摆放了手工艺品、传统艺术、纪念品、传统食品。并有许多外国大使和本地客人也亲临现场 。

有20个传统音乐团和传统乐队也表演了节目。

第十三届国际民族文化节将于13日至16日在古勒斯坦（Golestan）省国际展览中心举行。

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