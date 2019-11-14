中伊两国科技官员最高级别会谈——就深化双边科技合作达成一致

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰共和国科技事务副总统索瑞纳·萨塔里（Sorena Sattari）周四在北京与中国科学技术部长王志刚会晤，并表示道：“伊朗有500万大学生和2万博士生，我国创新经济和基于知识的教育已列入伊朗伊斯兰共和国政府的议程。”

他补充说：“伊朗是世界第三大天然气生产国，拥有世界上最大的石油和天然气储量。伊朗的经济正在受初创时企业感兴趣年轻人的影响。”

他将中国列为世界第一大国，并说：“中国的科学发展速度将使其在几年内超过美国。”

伊朗科技事务副总统补充说：“各国政府的任务是在知识型企业、大学以及科学和培训中心之间建立桥梁。”

萨塔里（Sattari）补充说：“我们已经准备好像以前一样，继续与科技园区合作。”

访问期间，中国科技部长在谈到副总统上次访华时表示道：“此次访问将加强先前的合作，并将签署谅解备忘录,这些表现出双方在科技关系领域的进一步发展。”

王志刚说：“我们可以发展两国之间的合作模式，在科学技术领域以进一步深化与其他国家合作的模式。”

他就“一带一路”方针补充道：“在这个方针的指导下，我们尽最大的努力发展和加强科技和大学间的合作。”

会议结束时，伊朗伊斯兰共和国科学技术副总统与中国科学技术部长签署了谅解备忘录。