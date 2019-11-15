中国中共中央对外联络部部长宋涛会见伊朗副总统萨塔里

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗伊斯兰共和国科技事务副总统索瑞纳·萨塔里（Sorena Sattari）访华。

11月14日，中国中共中央对外联络部部长宋涛在北京会见伊朗科技副总统萨塔里。

宋涛欢迎萨塔里访华，表示很高兴在上次访问伊朗后不久同副总统先生再次见面。中伊同为文明古国,古丝绸之路把中伊两国联结在一起,“一带一路”倡议更是为两国加强友好合作提供了新的机遇。

他说，2016年习近平主席访问伊朗时，两国关系提升为全面战略伙伴关系。中方愿与伊方一道,进一步落实好两国元首达成的共识,推动两国关系实现更大发展。

伊朗伊斯兰共和国科技事务副总统说，我每次访华都能切身感受到中国的新变化，见证中国科技跨越式的发展。伊朗高度重视发展同中国各领域合作。

在京期间，中国科学技术部长王志刚也会见了萨塔里。

此前，萨塔里出席了在深圳举行的第二十一届高交会。

11月12日，深圳市长陈如桂会见萨塔里一行。陈如桂对萨塔里副总统的来访表示欢迎，并简要介绍了深圳经济社会发展情况。他指出，当前深圳正深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九届四中全会精神，举全市之力推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，努力打造高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。伊朗是“一带一路”沿线的重要节点国家，希望双方抢抓发展机遇，依托高交会等重要平台，积极推进在科技、经贸、人文等各领域的交流合作，为推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展作出积极贡献。

萨塔里副总统高度评价深圳经济社会发展尤其是高新技术产业发展取得的成绩。他表示，伊中友谊源远流长，未来合作潜力巨大。这次很高兴访问深圳这座充满活力的国际化创新型城市，希望充分借鉴深圳在创新发展、可持续发展等方面的成功经验，密切两地交流，增进相互了解，努力开拓合作领域，积极参与共建“一带一路”，实现共赢发展。