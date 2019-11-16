访伊朗伊斯法罕中国游客增长了5倍

伊朗国家通讯社（IRNA）：法拉伊顿·安拉雅丽（Fereidun Alahyaari）接受伊通社（IRNA）采访并表示：“伊朗伊斯法罕市采取了新的手段和方法来吸引外国游客以扩大新的市场，比如中国市场。自今年年初以来，伊斯法罕省的中国游客同去年同期相比增长了五倍。”

他说：“这项新政策始于去年，在这方面，推广旅游和积极参加中国和东亚旅游展览是当务之急，而伊斯法罕省中国游客人数的增加是这些措施产生的结果。”

伊斯法罕省文化遗产、手工艺品和旅游部长强调：“中国是我们旅游的目标国之一，每年有1.2亿以上的中国游客前往世界各地旅行，伊朗应该在这个旅游市场上占取更大的份额。”

他指出：“自今年年初以来，伊斯法罕的外国游客人数比去年同期增加了10％。”

安拉雅丽补充说：“今年有将近33万名外国游客参观了伊斯法罕省，其中来自德国、法国、中国、西班牙、土耳其、日本、希腊、泰国和澳大利亚的游客最多。”

他还指出，今年的游客人数增加了20％，增加了近350万的国内游客。

伊斯法罕省拥有500万人口，是该国的旅游枢纽，并拥有107座城市、1937个农村，被认可的古迹超过2.2万个，其中的1800个古迹已经在国内注册过。

该省还拥有600个古老的官邸遗迹，90座博物馆，除此之外，还有一些人类学、文化和自然历史的公共和私人博物馆。

每年有近1.2亿中国游客出国环游世界，其中包括前往伊朗旅行的1700名游客。据伊朗官员的说法，伊斯法罕省已准备好在春节之前为中国游客提供特殊的折扣服务。

有些专家说，根据数据分析伊斯法罕今年的游客人数将比去年有所增加，加上中国旅游签证被取消，这将对吸引游客和增加伊朗在该国旅游市场中的份额产生重大影响。

在春节假期之前采取这种策略可能会将许多中国游客吸引到伊斯法罕（半个世界），该省的官员指出，伊斯法罕已准备好迎接游客特别是对中国游客的特殊服务。

最近伊朗经济事务与财政部长法哈德·德贾普桑德（Farhad Dejapsand）在接受伊通社（IRNA）采访时说："中国每年有1亿游客，如果只有2％的游客前往伊朗。 他们将对伊朗的经济和社会活动中发挥重要作用。"

除此之外，最近中国媒体报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。