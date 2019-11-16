与众不同的伊朗中央火车站，除了候车还让你看这些

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——走遍世界博物馆，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

伊朗首都德黑兰拥有众多的伊朗知名博物馆，其中也不乏一些在世界上享有盛誉的著名博物馆，如伊朗国家珍宝馆、伊朗国家博物馆等（详见#伊朗篇-1、2…8#）。在饱览了众多的伊朗知名博物馆之后，辰馆决定前往伊朗第二大城市伊斯法罕继续“走遍世界博物馆”之旅。

从德黑兰前往伊斯法罕有三种交通方式可供选择：飞机、铁路和长途公交。辰馆选择坐火车前往，一是因为火车有卧铺可以好好休息，二是火车相对飞机与公交更加安全，三是想看看伊朗的火车站和火车是个啥模样？

打车到了德黑兰中央火车站（以下简称“火车站”），一下子就被眼前的场景惊呆了——完全跟想象的不一样啊！这里不仅有高大的建筑、斑斓的霓虹灯，还有宽大的电子显示屏等等，一点都不落后于世界潮流呢！

一眼望去，整座火车站除了一些女性旅客头戴围巾、身穿黑袍与其它国家火车站的乘客装束有些不同外，其它并看不出有什么特别不同之处。

火车站大厅内高大的电子显示屏上，以波斯语和英语交替显示着不同的车次与发车时间等信息。

一对父子正在使用站内的触屏式自助查询机。

银行的ATM机。在这里，你看到的是一个完全与世界接轨的火车站，丝毫没有“落后”的感觉。

火车站内高大上的候车室。

整洁、明亮的站台天桥。

干净、宽敞的站台。

外观被设计成火车车厢样子的站长办公室。

若说德黑兰火车站与其他火车站有什么不同之处？那便是辰馆在这里感受到了浓浓的文化气息。

走进火车站大厅，第一眼看到的是一本巨大的木刻《古兰经》（上图），非常醒目。它不仅是一件生动的艺术作品，它还体现了《古兰经》在这个国家至高无上的地位。

车站的候车大厅中多处陈列着有关火车的艺术作品（上图）。它们或表现了火车在国民经济中曾经发挥的巨大作用，或再现了火车在战争年代的特殊地位和重要作用，整座火车站就像是一个火车历史博物馆，把人们带回到了历史的隧道中……

情景模型：铁路运输在战争中的重要作用。

情景模型：铁路运输在战争中的重要作用。

情景模型：惜别——问君此去几时回？家国——有国才有家，国破家何在？……