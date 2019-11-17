德黑兰商会主席称中国为伊朗提供了巨大的经济机会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据报道，华东伊朗商会与德黑兰商会在上海举行的联席会议上，伊朗伊斯兰共和国驻上海领事拉马丹·帕拉法斯（Ramazan Parvaz）强调了上海进博会对伊朗产品的开发和出口的重要性。 他呼吁更多的伊朗顶级企业参加明年上海的出口展览会。

中国是伊朗产品出口的宝贵机会

德黑兰商会会长兼伊朗商会副主席在会上也表示：“中国一直以来是伊朗的第一大贸易伙伴。 中国有15亿人口，每年从世界进口价值为超过2.3万亿美金，这对于供应伊朗产品很有价值。因此，要实现这一目标需要仔细调查和深入研究，有必要利用中国的潜力。”

马苏德·霍萨丽（Massoud Khansari）指出伊中关系已进入战略性阶段，他强调应为在中国市场定位的所有伊朗产品提供背景和后力支持，伊朗产品不仅只有地毯、开心果、藏红花或手工艺品可以出口，对于所有伊朗产品特别是消费产品而言，中国市场的潜力有无限可能。”

他说，“中国与伊朗优势互补，中国是伊朗推进基础设施建设和工业化最合适的合作伙伴。”

德黑兰商会会长表示，“中伊两国在装备、技术以及资源和市场方面优势互补。毫无疑问的是中方企业可以帮助伊方提高工业技术水平，实现产业升级换代。经过几十年的发展，中国在装备制造方面拥有相当强的实力。而且，中伊合作源远流长，双方友好合作、共经风雨，这更是无形的优势。