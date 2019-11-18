中东与伊朗：三洲五海交会(图)

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国经营报报道，伊朗位于伊朗高原。伊朗高原是因阿拉伯板块与欧亚板块相互碰撞而隆起，多皱褶山系，地震频发，从地图看，形状略如元宝，两面临海。中国大陆，西北高东南低，按大陆漂移说，喜马拉雅山和青藏高原也是印度板块与欧亚板块相撞的结果，中国的西北和西南地区亦多地震。

山：伊朗北有厄尔布尔士山脉、科佩特山脉和兴都库什山脉，西北—东南有扎格罗斯山脉，南有莫克兰山脉，东有苏莱曼山脉。厄尔布尔士山脉是一撇，扎格罗斯山脉是一捺，最重要，伊朗的三大古国，埃兰、米底、波斯即分布在这一撇一捺。今天的伊朗人口最集中，还是在这一撇一捺。前者的主峰达马万德峰是座休眠的火山，在德黑兰东北790公里，高5671米，为中东最高峰，也是亚洲最高的火山，比日本的富士山高1895米。

海：伊朗北有里海，南有波斯湾和阿曼湾。里海两侧是北方游牧人南下的大通道，自古多障塞，特别是中亚的通道，更重要。雅利安人南下，是从阿富汗、土库曼斯坦进伊朗。蒙古西征、突厥南下，也是从这一带进伊朗。大流士一世（前521年—前485年在位，后人尊称为“铁血大帝”）的爸爸是帕提亚和希尔卡尼亚总督，曾经管过这一带。大流士三世（前336年—前331年在位，波斯帝国末代君主）被马其顿国王亚历山大追击，也是逃到这一带，被他的帕提亚总督杀死，死在巴克特里亚。伊朗历史上的帕提亚帝国（中国古代称安息），就是从土库曼斯坦崛起。波斯湾和阿曼湾的对岸，是阿拉伯半岛。

河：伊朗缺少真正的大河，特别是外流河。境内最大可以通航的河是卡伦河，它是阿拉伯河的支流，阿拉伯河是幼发拉底河和底格里斯河汇合后，流入波斯湾的一段。卡伦河最大的支流是迪兹河，其他多是季节性的内陆河。因为干旱缺水，聪明的伊朗人发明了坎儿井，伊朗到处都是坎儿井，尤其是山坡和山脚。有消息说，伊朗打算开凿里海—波斯湾大运河，两处直线距离最短也有8000公里，比京杭大运河（1442公里）长很多倍。

伊朗高原分东西两半，西半是伊朗，占三分之二，东半是阿富汗和巴基斯坦，占三分之一。伊朗国土面积1648195平方公里，跟中国新疆（166万平方公里）差不多大，除横跨欧亚二洲的俄国，比任何欧洲国家都大。

伊朗西部，以扎格罗斯山脉为隔，与两河流域的伊拉克相望。伊拉克，两河流域上游为亚述，下游为巴伦尼亚，南为苏美尔，北为阿卡德。近东文明好比一个大漩涡，过去多以埃及为这个漩涡的中心，不对，伊拉克才是。周边国家是以它定阴阳向背。伊朗脸朝西，背朝东，跟中国相反。它是以两河流域和两河流域以西包括地中海沿岸为前，中亚的乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗、巴基斯坦为后。

伊拉克以西有叙利亚，以北有土耳其，即安纳托利亚半岛，赫梯、吕底亚、乌拉尔图等古国曾先后出现在这个半岛上，后来的奥斯曼帝国也崛起于此。叙利亚和地中海东岸的黎巴嫩、以色列、巴利斯提和约旦，古称黎凡特，黎巴嫩一带是古腓尼基。以色列以西为埃及、利比亚，也都是文明古国。

伊朗中部和东部，北有卡维尔盐漠，南有卢特盐漠，人烟稀少，比较荒凉。东面以加恩山脉和萨哈德高原为屏障，与阿富汗和巴基斯坦隔山相望。阿富汗是古代的大夏，巴基斯坦是古代的印度。

伊朗北部，东起呼罗珊省北境，西抵东阿塞拜疆省和西阿塞拜疆省，沿厄尔布尔士山脉和里海南岸，有一条狭长通道，即著名的呼罗珊大道。

东边的枢纽是戈尔甘，西边的枢纽是大不里士，中间的枢纽是德黑兰。戈尔甘有如中国的山海关，德黑兰有如中国的北京，大不里士有如中国的嘉峪关。此道是连接中亚和安纳托利亚的游牧走廊，为防白匈奴入侵，萨珊波斯曾在戈尔甘一带修筑长城，号称“红蛇”，突厥和蒙古入侵皆由此道。

伊朗南部，隔海相望是阿拉伯半岛，沿岸有沙特、阿联酋和阿曼，是伊斯兰教和阿拉伯帝国崛起的地方。

所有这些地方加一块儿，即旧之所谓近东，今之所谓中东。中东是三洲（欧洲、亚洲、非洲）五海（里海、黑海、地中海、红海、阿拉伯海）交会之地。伊朗历史上的许多王朝曾先后拥有它。