暴雪袭击伊朗首都德黑兰 交通拥堵学校停课 （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗全国多地迎来降水天气。
首都德黑兰多条重要路段因降雪严重受阻，道路湿滑导致交通事故频发，部分学校宣布暂时停课。
交通部门提示市民应减少出行，避免发生危险。市政部门正在全力清除被大雪阻断的路段。
截至目前，德黑兰部分航班有延误风险，机场相关部门建议旅客提前电话咨询航班状态。
另外据气象部门发布的预报，未来几天伊朗北部省份，特别是德黑兰、吉兰省、加兹温省等降雪天气仍将持续，市民和旅客应做好出行规划。
伊通社（IRNA）德黑兰11月18电 当地时间11月16日，伊朗首都德黑兰2，当地连续降雪，造成交通混乱，学校被迫关闭。市政工作人员正在努力清理道路和人行道。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗全国多地迎来降水天气。
首都德黑兰多条重要路段因降雪严重受阻，道路湿滑导致交通事故频发，部分学校宣布暂时停课。
交通部门提示市民应减少出行，避免发生危险。市政部门正在全力清除被大雪阻断的路段。
截至目前，德黑兰部分航班有延误风险，机场相关部门建议旅客提前电话咨询航班状态。
另外据气象部门发布的预报，未来几天伊朗北部省份，特别是德黑兰、吉兰省、加兹温省等降雪天气仍将持续，市民和旅客应做好出行规划。
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