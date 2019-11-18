暴雪袭击伊朗首都德黑兰 交通拥堵学校停课 （图）

伊通社（IRNA）德黑兰11月19电 伊朗王子花园（Baghe Shahzade Mahan），是伊朗最美丽的波斯花园之一，位于Tigran山的山坡上，距克曼省的Mahan约2公里。该花园的历史可以追溯卡扎尔王朝，于1974年被注册为国家遗产。2011年，与伊朗其他八大波斯花园并列被联合国教科文组织确认世界非物质文化遗产之一，以波斯花园为著称。王子花园面积5.5公顷，长方形，以瀑布、河流、波斯建筑为名。瀑布的流水是王子花园的主要特点