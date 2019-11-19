​​​​​​​蓬佩奥发推支持暴力犯罪分子 伊朗怒斥其“伪君子”

伊朗国家通讯社（IRNA）：针对伊朗最近的多地爆发的抗议示威活动，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）在推特上表达了对伊朗暴力犯罪分子的支持，伊朗议会议长阿里·拉里贾尼（Ali Larijani）则表示，蓬佩奥是个伪君子。

伊朗政府宣布计划将汽油价格至少上调50％后，上周五（15日）多个城市爆发了抗议活动。政府称该决定旨在节省资源，帮助低收入家庭，以努力应对美国制裁的影响。

伊朗政府发言人阿里·拉比耶伊（Ali Rabiyee）在新闻发布会上说：“十分不幸，骚乱已持续了好几日，数名执法人员受袭而亡。”

伊朗革命卫队周一（18日）警告说，如果暴力抗议活动继续的话，他们将对骚乱者采取“果断”行动。

上周六（16日），蓬佩奥在推特上向暴力犯罪分子发出呼吁，“对伊朗人民”说“美国与你们同在”，并称伊朗人民未对政府的“虐待”保持沉默。

最近几天伊朗有关部门多次强调最近展现的不是和平游行，而是街头暴力。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）上周六对政府的汽油价格计划表示支持，并将骚乱归咎于 “伊朗的敌人”。 “破坏和纵火是流氓实施的，而不是我们的人民。反革命和伊朗的敌人一直支持破坏和损害伊朗安全。”

伊朗最高领袖表示，汽油价格上涨是基于专家意见，应该得到支持。阿亚图拉·哈梅内伊说，“我不是专家，但我说过，如果国家三个部门的负责人（政府，议会，司法部）做出决定，我将支持。”

最近伊朗警方官员也强调，“发生在伊朗几座城市街头的暴力袭击根本不是行使权利自由，而是赤裸裸的暴力，只不过以人权自由为名，是一些人侵犯了大多数人的基本权利自由。”

伊朗议会议长阿里·拉里贾尼(Ali Larijiani)周一（18日）表示，美国国务蓬佩奥是个伪君子，他（蓬佩奥）表达了对暴力犯罪分子的支持，而美国只希望看到伊朗陷入混乱。“美国对伊朗的目标除了破坏伊朗安全和损害伊朗国家利益别无其它，”伊朗议会议长补充说：“他（蓬佩奥）公开支持通过愚蠢的无耻和机会主义来烧毁伊朗人民的财产，同时称其正捍卫伊朗人民。”