伊朗前5个月食用农产品出口额达19亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊历本年前5个月(2019年3月21日至8月22日)，伊朗共出口食用农产品250万吨，价值19.5美元。

伊朗农业部副部长巴善迪表示，食用农产品的出口额占此期间全部非油商品出口额的10.97%。主要出口目的地为伊拉克、阿富汗、阿联酋、巴基斯坦、俄罗斯、土耳其、土库曼斯坦、德国和一些东亚国家。

从出口量上看，前几位包括：瓜类(73.9万吨)、新鲜或加工的番茄(31.9万吨)、洋葱或葱类(11万吨)、苹果(6.1万吨)、枣类(2万吨)。

从出口价值上看，前几位包括：乳制品(2.5亿美元)、瓜类(2.33亿美元)、新鲜或加工的番茄(1.9亿美元)、开心果(1.78亿美元)。其他产品还包括藏红花(74吨、7800万美元)、葡萄(3.1万吨、4100万美元)、伊朗茶(2000吨、200万美元)等。

与此同时，在此期间伊朗共进口1004万吨农产品，价值56.2亿美元，占全部非油商品进口额的31.71%。从进口量看，前几位包括：玉米(359万吨)、大豆(114万吨)、大麦(114万吨)、大豆粉(92.9万吨)、大米(89.3万吨)。

从价值看，前几位包括：大米(9.51亿美元)、玉米(8.92亿美元)、大豆(4.94亿美元)、油饼(4.11亿美元)、葵花籽(3.06亿美元)。

伊朗农业部长霍贾提称，伊朗目前农产品国内自给率为85%，另有15%需要进口，每年国内农产品产值约800亿美元，其中国内市场消费750亿美元。

伊工矿贸易部官员表示，伊朗95%的食品产业为私有，为全国提供了15%的就业岗位。根据伊央行数据，本伊历年第一季度，伊朗农业部门GDP增长率达6.5%，系所有部门中最高。