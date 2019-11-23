伊朗科技副总统接受《环球时报》专访：面对制裁 伊朗正靠科技强国

伊朗国家通讯社（IRNA）：在多数人的朴素认知中，伊朗这个国家主要的标签是"中东地区主要的地缘政治玩家"，但在前不久结束的第21届高交会上，伊朗科技副总统索瑞纳·萨塔里在演讲中强调，伊朗近年来致力于从资源依赖型经济向知识型经济转型，利用科技创新来支持社会发展。近日，萨塔里在北京接受《环球时报》记者的专访，进一步阐释了伊朗致力于发展科技、实现经济转型的决心。他在专访中表示，美国的制裁让他们明白，"只有自己努力才能成功"，同时还看清了"谁是我们的朋友"。

众所周知，伊朗是世界上一个油气资源丰富的国家。但在接受《环球时报》记者采访的过程中，萨塔里似乎希望将"资源国"这一标签从伊朗身上揭下，好让人们将注意力聚焦在伊朗正在进行的经济转型上。

"你们可能会把伊朗当成一个能源国家，因为我们是世界上石油和天然气储量最多的国家之一。"萨塔里清醒地认识到，通过出售石油等能源，伊朗可以在一定时间内获得发展，但这样的发展是不全面的，文化、技术等很多领域无法推动发展。"美国制裁的大部分就是针对我们的能源以及原材料。我们对石油的依赖，成为我们在面对美国制裁时最无力、最脆弱的点。"他说，"目前石油已经不是我们的优势，而是我们的劣势。"

萨塔里说，近年来伊朗的经济发展开始慢慢变得不依赖石油，而是靠科技创新。"把我们国家的经济从依赖能源、原材料向依靠人才方向转型，是我国政府目前最主要的想法。"他透露，今年伊朗的经济增长中，依靠石油的比重已经降到约15%，这表示伊朗现在已经不是石油经济了。"我们在其他方面，特别是在创新经济上发展得更快。"

萨塔里用一组数字佐证伊朗近年来在科技方面所取得的成就："十年前，我们在生产科学及研究方面在世界上排第34名，现在已经是第16名。在纳米技术领域，我们是世界第4名。我们相信，今年我们在生产科学及研究方面会达到第15或第14名。"

2018年5月，美国宣布退出伊朗核问题全面协议并陆续重启对伊朗一系列经济和金融制裁。在美国的制裁下，伊朗发展科技的空间有多大？又如何实现破局？采访中，萨塔里在这一问题上显得很平静。在他看来，美国对伊朗的制裁已经不是什么新鲜事，因为美国制裁伊朗的时间已经超过40年。用他的话说，"在反对美国制裁方面，我们已经是'博士'水平了。"

萨塔里称，要反对美国的制裁，"靠我们自己的知识和能力，靠发展我们国家的创新环境，还有靠我们自己的年轻人才"。他介绍称，伊朗国内年龄介于20岁至40岁的年轻群体数量已超过3300万人，而在这个群体中，有超过1300万人拥有大学学历，正从事着技术类工作，另外还有500万人正在大学里读书。伊朗还是世界上培养工程师数量第五多的国家。

萨塔里介绍称，伊朗政府正在投资并运营着很多的企业孵化器、加速器、科技园及科技特区，伊朗国内目前的互联网普及率超过90%。"现在伊朗已有约5000家创新型企业，这些企业今年为伊朗创造的总产值有望超过110亿美元。"萨塔里说，伊朗相信，发展经济特别是创新经济，都应该靠自己的能力。

加强与友好国家的科技合作也是伊朗在面临制裁的困境下进行科技破局的方向之一。正如萨塔里所说，"我不能说美国的制裁对我们国家没有什么影响，但最主要的是，在困难的情况下，我们才会理解谁是我们的朋友。"他介绍说，在制裁的大背景下，伊朗跟友好国家，特别是中国和俄罗斯，已经发展出很好的关系。第21届中国国际高新技术成果交易会给他留下深刻印象。"看到中国，特别是深圳的科技发展得非常快，我感到惊讶，"他说，"我跟贵国科技部部长说过，中国的科技在世界上应该排第一名，你们的科技发展速度非常快，应该很快就会超过美国！"

萨塔里表示，伊朗在信息通信、生物技术、纳米技术以及航空航天等方面，都非常希望能够跟中国公司加强合作。为吸引来自中国的科技创新型企业，伊朗已批准一项特殊的法律：创新公司可以享受免关税、免费购买保险等优惠条件。"目前，我们在国内已经有超过40个科技园，我们非常欢迎贵国的公司前来设