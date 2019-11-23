伊朗谴责美国通过涉港法案：公开干涉中国内政

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，伊朗强烈谴责美国国会参议院通过《香港民主与人权法案》并公开干涉中国内政。
穆萨维说，"自从退出国际条约以来，干涉其他国家的内政已成为美国政权外交政策的第二大支柱。"
伊朗外交部发言人强调，窃取人权概念不会使粗鲁的美国外交政策合法化。伊朗伊斯兰共和国强烈谴责美国参议院批准《香港民主与人权法案》，美国政权通过此类行动违反了国际法，并严重威胁国际稳定。
伊通社（IRNA）德黑兰11月23电 伊朗外交部发言人就美国国会参议院通过《香港民主与人权法案》说，"自从退出国际条约以来，干涉其他国家的内政已成为美国政权外交政策的第二大支柱。"
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，伊朗强烈谴责美国国会参议院通过《香港民主与人权法案》并公开干涉中国内政。
穆萨维说，"自从退出国际条约以来，干涉其他国家的内政已成为美国政权外交政策的第二大支柱。"
伊朗外交部发言人强调，窃取人权概念不会使粗鲁的美国外交政策合法化。伊朗伊斯兰共和国强烈谴责美国参议院批准《香港民主与人权法案》，美国政权通过此类行动违反了国际法，并严重威胁国际稳定。
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