伊朗谴责美国通过涉港法案：公开干涉中国内政

伊通社（IRNA）德黑兰11月23电 伊朗科技副总统表示，要反对美国的制裁，"靠我们自己的知识和能力，靠发展我们国家的创新环境，还有靠我们自己的年轻人才"。他介绍称，伊朗国内年龄介于20岁至40岁的年轻群体数量已超过3300万人，而在这个群体中，有超过1300万人拥有大学学历，正从事着技术类工作，另外还有500万人正在大学里读书。伊朗还是世界上培养工程师数量第五多的国家。