伊驻华大使夫人称将中国妇女参与社区治理的经验带回伊朗借鉴推广

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京市妇女国际交流中心报道，积极宣介党的十九届四中全会精神和新中国成立70年来的辉煌成就，讲好中国妇女参与发展的故事，彰显中国之治的优势，深化中外人民友谊，全国妇联和北京市妇联共同开启驻华使节夫人走基层活动。11月21日，活动第一站来到朝阳，在朝阳区妇女之家、团结湖街道文化活动中心迎来了伊朗驻华大使夫人克沙瓦尔兹扎德一行20余人的交流考察。

通过团结湖街道负责人的介绍，大家详细了解了团结湖街道妇女在街道、社区、社会组织三级妇女工作架构下，如何通过参政议政、治安维稳、环境整治、扶贫帮困、畅行交通、助老助残等参与社区治理，发挥重要作用。在街道妇女们的共同努力下，七姐妹环境监督岗、“银丝港湾”助老志愿服务队等社会治理品牌在当地深入人心，3000余名妇女志愿者、15只妇女志愿服务队积极发挥“她力量”，在社区治理中发挥了独特的主力军作用。

在司堃范爱心工作室，工作室负责人向大家介绍了南丁格尔奖章获得者——司堃范女士多年为老服务、无私奉献的感人事迹。作为北京市红十字会的第一位志愿工作者，司老曾任北京朝阳医院外科护士长，退休后充分发挥自身专业优势，为9700多位老人提供志愿服务，获得64项荣誉称号，媒体报道300余次。在她的带动下，越来越多的人加入到志愿服务的大家庭，通过独居老人“好姐妹聊天组”、“低龄老人帮助高龄老人服务组”、“司堃范为老服务热线”等，为老人们提供上门理发、测血压、陪同就医、特色餐饮等贴心服务，受到了当地居民们的广泛好评，志愿者们这种崇高的人道主义精神和不求回报的志愿服务精神也深深地感动了在场的每一个人。

来到巧娘工作室，外宾们被巧娘们手中正在制作的中国结、十字绣、干花画等手工艺品吸引了目光，这一件件别出心裁、构思巧妙、栩栩如生的手工艺作品让外宾们赞不绝口，有人还当场向巧娘们学习起了怎样打绳结，大家一起将女性们对美好生活的向往和美好寓意编织在了作品之中。通过交流大家也了解到巧娘工作室是如何通过提供培训、优先安排就业等方式，帮助当地待业妇女解决居家灵活就业等问题。

随后，大家来到儿童之家，现场观摩了正在进行中的早教课程。街道妇联负责人介绍了街道如何通过向有资质的社会组织购买服务、以远低于市场价的价格向社区居民提供专业早教服务，帮助在职女性解决育儿问题的相关做法。

在舞蹈、外语、合唱、书画等培训教室，参与学习或教学的绝大多数都是退休的女性，她们热情地向外宾们展示自己的熟练英文、中国民族舞蹈及书画作品，外宾们不仅被她们高涨的学习热情所感染，更是为她们通过培训提升技能、从而更好地为社区治理提供服务的这种志愿精神所感动，音乐舞蹈绘画等艺术无国界，女性们这种积极向上、热爱生活的态度更是值得推广和宣扬。

参观结束后，克沙瓦尔兹扎德表示，通过此次基层之行深受触动、受益匪浅，不仅实地深入了解了中国妇女儿童的发展现状，也学习到了北京各级妇联组织在促进妇女儿童发展方面的具体做法。伊朗也有类似的妇女组织，希望通过此次的交流能够加深相互了解，建立交流合作，将中国妇女参与社区治理的经验带回伊朗借鉴推广，共同促进两国妇女儿童事业长足发展。

北京市妇联副主席赵海英表示，北京市妇联作为中国首都的妇联组织，一直以来积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，打造了许多例如“中外家庭共度国际家庭日”、“国际妇女节中外妇女联谊会”等国际交流品牌活动。在我们的2019年“北京国际家庭年夜饭”节目中，还特别邀请到了来自伊朗的国际家庭与大家共同分享幸福美好的家庭故事。希望伊朗姐妹们通过此次交流能够更多地加深彼此了解，更多地参与到我们的国际交流活动中，同时也希望能够加深与伊朗各级妇女组织的交流互通，促成务实合作，促进民心相通。

陪同此次参观的还有全国妇联联络部副部长卢亚民、朝阳区政府副区长李国红、全国妇联联络部西亚非处负责人、北京市妇女国际交流中心负责人、朝阳区妇联负责人、团结湖街道负责人等。