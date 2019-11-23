美国利益的维护者已被传召至外交部

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部新闻与发言人事务办公厅宣布："马库斯·莱特纳（瑞士驻伊朗大使——Markus Leitner）作为美国利益的捍卫者，前日被召集到外交部，抗议美国干涉伊朗伊斯兰共和国的内政。"

在会晤期间，他被告知伊斯兰共和国抗议美国干涉伊朗内政。据悉，伊方还向其传达一份正式的抗议记录

据伊通社（IRNA）报道，在过去几天中，由于许多城市的汽油价格上涨而引起的抗议，以及许多暴乱者的暴乱行。

美国国务卿迈克·庞培（Mike Pompeo）、美国国务院伊朗工作队负责人布莱恩·胡克（Brian Hook）以及白宫声明和干预支持最近在伊朗发生的动乱。

此外，针对伊朗几座城市爆发的抗议示威活动，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）最近在推特上表达了对伊朗暴力犯罪分子的支持，伊朗议会议长阿里·拉里贾尼（Ali Larijani）则表示，蓬佩奥是个伪君子。

伊朗政府宣布计划将汽油价格至少上调50％后，上周五（15日）多个城市爆发了抗议活动。政府称该决定旨在节省资源，帮助低收入家庭，以努力应对美国制裁的影响。

伊朗政府发言人阿里·拉比耶伊（Ali Rabiyee）在新闻发布会上说：“十分不幸，骚乱已持续了好几日，数名执法人员受袭而亡。”

伊朗革命卫队周一（18日）警告说，如果暴力抗议活动继续的话，他们将对骚乱者采取“果断”行动。