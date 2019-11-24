2019重庆一带一路名品展巴莉哲等众多伊朗商家亮相

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道， 为响应中国推动新一轮高水平对外发放的坚定决心，顺应中国消费升级时代日益增长的美好生活需要，由重庆市商务委特别支持，上海市国际贸易促进委员会、上海国际商会主办，上海市国际展览有限公司、上海世界贸易中心协会和重庆沪渝国际展览有限公司承办，丝绸之路国际总商会协办的“2019一带一路名品展·重庆”，将于11月22日至24日在重庆国际博览中心举办。

本届展会将以“品质生活 携手共创”为主题，展出面积预计达12000平米，将吸引近40个国家及地区的名特优企业参展，展品主要涵盖：食品饮料、生活时尚、旅游文化、运动养生、招商引资。本届展会将集展览展示、经贸交流、消费体验、文化演绎于一体，推出贸易配对、乐活体验、缤纷秀场、游戏互动、展品鉴赏等各类丰富活动。

此次受邀参展的伊朗公司和产品有：伊朗马汉航空、伊朗巴莉哲医药精油集团、德尔萨旅行社(Delsa)、伊朗藏红花、尼夏泊瑞波斯地毯、莫塔扎维地毯制造、瑟尔曼地毯公司、Yazdanshenas银饰公司、瓷釉、绿松石镶嵌......等等。

Barij巴莉哲是伊朗最大的医药精油生产商，已故的赛义德·侯赛因·赫加齐先生在1992年成立了Barij香精医药公司，是伊朗公认的“伊朗现代精油之父”。Barij巴莉哲拥有全伊朗最大的精油实验室，也是全伊朗唯一一个获得加拿大医药GMP生产认证的精油医药企业，生产的上百种精油产品遍布伊朗7000多家药店，总部位于玫瑰之都卡尚。凭借波斯帝国历史悠久的药草使用经验及其自身标准化生产体系，Barij获得了世界医药组织的广泛认证，在伊朗及中东地区获得高度市场认可，是伊朗第一精油品牌。伊朗多位国家领导人都曾到访Barij参观指导工作，并给予高度评价。