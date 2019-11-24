世预赛亚洲区D6积分榜：中韩沙只排第二，伊朗泰国退居第三

伊朗国家通讯社（IRNA）：世界杯预选赛亚洲区第六比赛日的较量已经全部结束，种子球队本轮轮空，但他们感受到了巨大的压力。

中国、沙特和韩国都只排名小组第二，伊朗更是名列小组第三，倒霉的阿联酋在G组居然排到了第四的位置上，他们中间有球队很可能面临出局的尴尬。

本次世预赛亚洲区的比赛，同时也是2023年中国亚洲杯的预选赛，所以世界杯东道主卡塔尔需要参加。

国足在A组表现不佳，目前只拿到7分。不过好消息是，由于其亚洲杯东道主的身份，即使第一阶段出局，他们依然可以参加亚洲杯正赛的比赛。

A组 叙利亚 1比0 菲律宾 马尔代夫 3比1 关岛

叙利亚主场的胜利使得自己拿到了5连胜，他们也是全亚洲唯一一支五连胜的球队（澳大利亚与日本是4连胜）。由此看见，A组的难度是有多小。在还剩下3场比赛的情况下，叙利亚基本锁定了小组第一。

C组 伊拉克 0比0 巴林 中国香港 2比0 柬埔寨

一场平局是伊朗人最不想看到的结果，目前伊朗落后伊拉克5分，落后巴林3分。剩下的4场比赛，伊朗只有全胜才有希望出线，但这对于他们来说，并非易事。

D组 也门 1比2 新加坡 乌兹别克 2比0 巴勒斯坦

这个小组的形势最为复杂，每支球队都有出线的希望，但同时每支球队都难以保证自己能够战胜其他对手。前6个比赛日，D组已经出现了多场冷门，这也预示着，这个小组的第二，基本不可能成为成绩最好的小组第二。

E组 阿富汗 0比1 卡塔尔 阿曼 1比0 印度

卡塔尔已经领先第三名的阿富汗达到了9分，并有19个净胜球的优势，他们基本锁定小组第二的位置。这个小组中，阿曼只输给过领头羊卡塔尔，所以他们很有希望成为成绩最好的小组第二。

卡塔尔能够从小组脱颖而出也意味着，本次世预赛，5个成绩最好的小组第二能够进入12强赛。

G组： 越南 0比0 泰国 马来西亚 2比0 印度尼西亚

种子队伍阿联酋掉到了小组第四，但他们依然有希望争取小组前2名。越南以11分领跑，他们很有希望拿到小组第一。剩下的三支队伍，阿联酋、泰国和马来西亚形成了循环，最终的排名可能要比较净胜球了。

H组：土库曼斯坦 2比0 斯里兰卡

这个小组也比较复杂，土库曼多赛一场以1分优势领先，韩国等三支队伍都是8分。没有想到，强大的韩国，在这个小组居然也有出局的危险。

由于比赛轮次不同，目前比较小组第二有一些难度。但中国队出线的前景依然是乐观的。

小组赛中，国足目前平了一场输了一场，但依然有11个净胜球，在接下来的比赛，国足可能还会收集更多的净胜球，这或许对他们出线有很大的帮助。

截止到第6比赛日，B组第二1平1负，C组第二3平，D组第二2平，E组第二1负，F组第二1平2负，G组第二2负，H组第二2平。也就是说只有D、E、H三个小组第二丢分的比赛比国足要少，而且D组相对复杂，无论是乌兹别克还是沙特，只要落到第二都很难出线。因此，从大局来看，国足目前在第二的排名中还是有优势的。

由于世预赛同时也是亚洲杯的比赛，很多球队都鼓足勇气，想要拿到一个好名次，从而获得亚洲杯的席位。以往世预赛那种种子队伍砍瓜切菜杀入第二阶段比赛的情况已经一去不复返。

国足完全不应该因为暂时的落后而失望，接下来的比赛中，球队只要4连胜肯定能够出线。即使3胜1平，也有很大的希望出线。