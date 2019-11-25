德黑兰大学孔子学院成功举办2019年第三次HSK、HSKK考试

伊朗国家通讯社（IRNA）：据德黑兰大学孔院报道，11月22日，德黑兰大学孔子学院在德黑兰大学外国语学院举办了汉语水平考试（HSK）、汉语水平口语考试（HSKK），这是今年德大孔院继2月、7月之后第三次举办考试。本次考试的考生来自德黑兰、马什哈德、伊斯法罕、亚兹德等多个城市，共有50人次参加。

考试前夕，因为网络问题，考虑到考生可能因无法上网查看考试时间、打印准考证等情况，为了不影响考生按时参加考试，孔院老师们给每位考生逐一打电话、发短信，确保考生知晓考试地点和考试时间。孔院中方院长通过各种途径请中国国内帮忙，最终通过文件传输软件收到了从国内传来的准考证，确保所有考生都能参加HSK考试，打消了考生们不能持准考证入场的忧虑。

本次考试时间紧张，早上8点半开始进行HSK2级、4级、6级考试，下午1点进行HSK1级、3级、5级考试，下午4点又接着进行HSKK初级、中级、高级考试。有的考生早上参加HSK6级考试，中午参加HSK5级考试，下午参加HSKK中级考试，一直从早考到晚，孔院提前为考生准备好了安静的候考室、饮用水等。一位来自亚兹德的考生，连夜赶到德黑兰参加考试，由于交通不便，没能按时赶到考场，因迟到不能参加听力部分考试，非常担心，但在监考老师的安慰和安排下，顺利完成了阅读和写作部分的考试。

此次考试的监考和工作人员是第一次全部由德黑兰大学孔子学院的汉语老师组成。监考老师和工作人员从早上七点布置考场一直忙到晚上8点才结束所有工作。

近年来，随着"一带一路"倡议的影响力和号召力不断增强，中国与伊朗全面战略合作伙伴关系的建立，汉语在伊朗的影响力越来越大，汉语学习者也不断增加，想去中国留学的人也越来越多，德黑兰大学孔子学院举办的HSK和HSKK考试也吸引了越来越多的人前来参加。未来德黑兰大学孔子学院将进一步做好各项考务工作，帮助更多的伊朗人参加汉语水平考试和汉语水平口语考试。