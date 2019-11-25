中国驻伊朗大使会见伊副外长阿拉格齐

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年11月24日，中国驻伊朗大使常华会见伊副外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）。
阿拉格齐介绍了伊核问题当前形势及伊方有关立场。
常华表示，当前伊核问题紧张局势归根到底是美国极限施压所致。国际社会应共同努力，推动伊核问题政治外交解决进程。
常华强调，解决伊核问题要坚持维护多边主义的根本原则，坚持维护全面协议权利和义务的平衡，坚持对话协商化解分歧，坚持促进地区和平的基本方向。中方将继续为维护伊核协议做出自己的努力。
伊通社（IRNA）德黑兰11月25电 中国驻伊朗大使常华会见伊副外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年11月24日，中国驻伊朗大使常华会见伊副外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）。
阿拉格齐介绍了伊核问题当前形势及伊方有关立场。
常华表示，当前伊核问题紧张局势归根到底是美国极限施压所致。国际社会应共同努力，推动伊核问题政治外交解决进程。
常华强调，解决伊核问题要坚持维护多边主义的根本原则，坚持维护全面协议权利和义务的平衡，坚持对话协商化解分歧，坚持促进地区和平的基本方向。中方将继续为维护伊核协议做出自己的努力。
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