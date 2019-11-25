中国驻伊朗大使会见伊副外长阿拉格齐

伊通社（IRNA）德黑兰11月25电 近年来，随着"一带一路"倡议的影响力和号召力不断增强，中国与伊朗全面战略合作伙伴关系的建立，汉语在伊朗的影响力越来越大，汉语学习者也不断增加，想去中国留学的人也越来越多，德黑兰大学孔子学院举办的HSK和HSKK考试也吸引了越来越多的人前来参加。