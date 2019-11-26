伊朗外交部发言人接受中央台独家专访 — 德黑兰谴责美国“长臂管辖” 干涉他国内政

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）接受中国中央广播电视台专访并谴责美国“长臂管辖” 干涉他国内政。

近期，美国国会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维对此表示谴责。

阿巴斯·穆萨维曾经在香港工作了4年，他对香港的情况非常了解。在他看来，美国并不愿意看到香港乃至整个中国的繁荣与发展。美国一直试图削弱他国经济，破坏他国稳定，这是明显的霸权主义。

伊朗外交部发言人 阿巴斯·穆萨维表示，我曾经在香港工作了4年，那是一个非常有潜力的地区，经济繁荣发展。美国自然不希望看到中国经济的繁荣发展，美国一直都在试图削弱中国或者伊朗这样国家的经济，削弱其在地区和国际上的地位，从而强迫这些国家服从美国的政策。

阿巴斯·穆萨维表示，美国公然干涉他国内政的行为已经是美国外交政策的惯用手段，美国的险恶用心不会得逞。所谓的“2019年香港人权与民主法案”，暴露了美国试图遏制和破坏中国发展的意图。

伊朗外交部发言人 阿巴斯·穆萨维：美国不希望看到主权独立国家的进步与发展，他们不愿意看到像中国这样的经济、区域乃至世界大国发展壮大，所以美国一直试图破坏这种发展。我们谴责这种干涉，伊朗也一贯并将一直支持一个中国政策。