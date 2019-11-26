中国-伊朗物联网产业创新中心成立

伊朗国家通讯社（IRNA）：2019年11月24日，由中国新一代IT产业推进联盟、国家物联网产业创新技术战略联盟、中关村物联网产业联盟指导，CIO时代学院、全球物联网大会组委会联合主办的"2019（第三届）全球物联网大会暨2019中国互联网技术大会"在北京成功举办。大会以“寻找思考者，迎接智能时代”为主题，多位物联网产业专家及企业领导莅临大会，现场气氛积极活跃。

大会开始，CIO时代学院院长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长姚乐发表了欢迎致辞。姚乐院长首先代表主办方感谢了大家的支持，接着他从CIO时代学院培训、CIO时代APP和CIO时代活动三个方面简单介绍了CIO时代的业务。最后，他围绕大会主题谈到：随着人工智能和感知技术的突破，万事万物正进入一个可感知、可计算、可智能的AIoT时代；各种物理设备将像智能手机一样拥有越来越强的计算和存储能力，从而在边缘侧带来丰富多彩的智能化应用。

之后，国家物联网产业联盟副秘书长马进，厦门市物联网行业协会会长、物联中国团体组织联席会执行主席赵善仁，伊朗驻华使馆科技参赞Mr. Mehdi Daneshdoost相继发表了欢迎致辞。

中关村物联网产业联盟秘书长王正伟发表题为《迎接物联网黄金十年！》的主题演讲。他讲到，物联网发展的五个主要特点主要位“物”的感知、联“网”、大数据产生、重构应用系统和智能时代。并提出了对物联网发展的主要判断：从智能硬件向"盒子模式"迈进；物联与联物无处不在；互联网+找到了落脚点，先+"物"-"物量经济"；物联网平台想产业互联网演进。

国务院发展研究中心研究员李广乾发表题为《区块链产业发展与思考》的主题演讲。他讲到，在对区块链的背景、含义进行深入解读后，他讲到要基于信息化视角规划区块链。并提出加强金融部门和其他各部门区块链业务发展与信息化网信部门的统筹协作，需强化现有信息化网信管理体制对于区块链技术产业发展的顶层设计和规划实施方面的统筹协同作用。

九三学社中央科技委副主任、中国传感器与物联网产业联盟副理事长郭源生发表题为《5G+AI推进物联网，传感器技术创新与应用》的主题演讲。他提到，随着5G技术推广应用、制造业转型升级、人工智能普及应用、健康养老产业推向深入、智慧城市推进与实施，促使物联网再度雄起，为感知技术开辟了巨大空间。

北大信息科学技术学院教授何进发表题为《创芯技术赢取5G基础的AIoT时代》的主题演讲。他认为，5G具有高速率、大容量、低时延的特性，为万物互联的IoT带来更高效的信息传输通道，AI技术的加持，为IoT提供更智慧的信息收集入口，以及更丰富的应用场景。

演讲结束后，嘉宾伊朗进步与发展中心（CPDI）通信技术与社会工程部电子、电信和机器人司司长Meisam Abadi、伊朗伊斯兰共和国驻北京大使馆技术参赞Mehdi Daneshdoost先生，中方代表全球物联网大会执行主席王正伟、国家物联网产业联盟副秘书长马进、中关村物联网产业联盟理事长张建宁、中关村物联网亚太工作委员会会长陈金莓女士在现场进行了中国-伊朗物联网产业创新中心成立揭牌仪式，为中国和伊朗在物联网领域的合作进行揭牌，双方经过多次沟通和互访确定在伊朗德黑兰科技园及北京中关村建立双向的物联网合作创新中心。

随后，中关村物联网产业联盟秘书长王正伟、中国车联网智库研究院执行院长刘文海、中关村物联网产业联盟副秘书长张援生、中国农业银行无锡市分行锡山支行缪卫东、北京大学新一代信息技术研究院常务副院长马修军、东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理陈迹、华为技术车联网解决方案创新总监王震军登台，进行了中国车联网智库研究院成立揭牌仪式。中关村物联网产业联盟紧锣密鼓的与相关产业专家和政府部门密切沟通，奠定了今天”中国车联网智库研究院”成立的基础。