伊朗最高领袖：我们人民挫败了一个巨大的阴谋

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）昨日表示，伊朗国内最近发生的一系列事件，是一场“巨大且危险的阴谋”，但是伊朗人民已经打败了这场阴谋。

阿亚图拉·哈梅内伊强调，部分机构与派别密谋并实施这一阴谋，他们利用汽油问题制造事端；但是伊朗伟大的人民已将“敌人”的威胁转变为了机遇。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖说，我向伊朗伟大的人民，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

上星期以来伊朗民众在全国多地举行游行集会活动，抗议美国等外部势力干涉伊朗事务，支持伊朗政府并谴责暴力活动。 在首都德黑兰市中心，大批民众走上街头，手举标语，高喊口号，并在集会上发表演讲。示威者反对美国等外部势力介入伊朗事务，支持政府顶住外部压力。

伊朗政府宣布计划将汽油价格至少上调50％后，15日起多个城市爆发了抗议活动。伊朗政府称该决定旨在节省资源，帮助低收入家庭，以努力应对美国制裁的影响。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊对政府的汽油价格计划表示支持，并将骚乱归咎于 “伊朗的敌人”。 “破坏和纵火是流氓实施的，而不是我们的人民。反革命和伊朗的敌人一直支持破坏和损害伊朗安全。”

伊朗最高领袖表示，汽油价格上涨是基于专家意见，应该得到支持。阿亚图拉·哈梅内伊说，“我不是专家，但我说过，如果国家三个部门的负责人（政府，议会，司法部）做出决定，我将支持。”

面临有关汽油价格上调抗议伊朗有关部门多次强调最近展现的不是和平游行，而是街头暴力。

伊朗警方官员也强调，“发生在伊朗几座城市街头的暴力袭击根本不是行使权利自由，而是赤裸裸的暴力，只不过以人权自由为名，是一些人侵犯了大多数人的基本权利自由。”