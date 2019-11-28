中外长王毅阐释中东安全问题的中国方案

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2019年11月27日，中国国务委员兼外长王毅在北京会见出席中东安全论坛的外方嘉宾。

王毅表示，环顾当今世界，中东是主要动荡板块。如何实现中东持久和平，是地区各国和国际社会共同关心的问题。在第八届中阿合作论坛部长级会议开幕式讲话中，习近平主席提出，我们要在中东摒弃独享安全、绝对安全的想法，不搞你输我赢、唯我独尊，打造共同、综合、合作、可持续的安全架构。这是中方对中东安全提出的中国方案。

王毅表示，共同安全，就是要保障所有国家的安全，而不是将一国安全建立在他国不安全之上，更不是寻求单方面的绝对安全。综合安全，就是不仅寻求军事安全，也要实现政局稳定，社会安宁。合作安全，就是要通过政治对话、多边合作来实现安全，而不是迷信武力干涉或单边行动。可持续安全，就是要安全和发展并重，通过发展为安全提供支撑，使安全有内生的动力，而不是昙花一现。

王毅指出，打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，一是要坚持政治解决的正确方向。武力解决就像沙漠中的脚印一样无法持久，外部干涉就像是无根的树木一样难以存活。惟有以政治手段推动和平解决，才能防止以暴制暴的恶性循环；惟有以包容精神推进对话合作，才能找到化解矛盾的持久方案。

二是要捍卫公平正义的基本原则。什么事情都有是非曲直，任何解决方案都不能偏离公平正义。各国主权应当平等，不能被干涉；民族权利应当尊重，不能被交易；和平条约应当被信守，不能被破坏；国际法治应当被遵循，不能被无视。这些，都是最基本的公平正义。

三是要发挥联合国的关键作用。我们要支持联合国为解决中东热点问题的斡旋努力，落实联合国安理会为解决中东问题通过的各项决议，提高联合国参与中东事务的效率和能力，遵循《联合国宪章》宗旨和原则。

四是要形成地区和国际社会的一致合力。地区国家应当加强团结与对话，为促进中东安全发挥更加重要的作用；国际社会尤其是大国要摒弃地缘政治私利，真正从中东人民的福祉出发，为促进中东和平发挥建设性作用。

王毅表示，中国从不干涉中东国家内政，从不搞势力范围，也不谋求地缘政治私利，始终根据事情本身的是非曲直，独立自主作出判断，伸张正义，主持公道。中国将坚定地做中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。

与会外方嘉宾感谢中方举办此次中东安全论坛，高度赞赏中方在中东和平与安全问题上发挥的重要建设性作用。各方表示，阿拉伯国家普遍希望进入和平稳定的新时代。当前美国在巴勒斯坦、叙利亚等中东问题上的政策令人担忧。中东和平稳定关乎世界和平，需要各国加强协调支持，共商大计，防止中东局势进一步恶化。