当古波斯遇到敦煌 丝路艺术研究班在敦煌举办

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国一带一路网报道，最近，“从波斯波利斯到敦煌——丝绸之路文化艺术研究班(2019)”在敦煌莫高窟开班。

11月11日到16日，为期一周的“从波斯波利斯到敦煌——丝绸之路文化艺术研究班”在敦煌研究院开班。来自国内外高校、文博界、宗教界、艺术界的百余名学员，汇聚敦煌，共同学习研讨。这是继“从巴米扬到敦煌”、“阿旃陀与敦煌”之后，第三次以丝绸之路文化艺术研究与传播为主旨的专业研究班。

本次研究班邀请了来自伊朗国家博物馆、日本静冈文化艺术大学、意大利博洛尼亚大学、北京大学考古文博学院的五位国际知名学者和敦煌研究院的三位专家担任导师进行专题授课。专家们围绕丝路文化与艺术、中国与伊朗的历史关联、祆教和摩尼教在丝绸之路沿线的传播等做了精彩分享。

研究班还邀请敦煌研究院特聘研究员、中国敦煌石窟保护基金会理事李美贤老师，敦煌研究院敦煌学信息中心祁晓庆博士，从中西图像、文化意涵和文献源流等多角度，更深一步诠释丝路交流的重要意义。

除了专题授课、交流与讨论外，研究班还组织学员们进行了石窟考察、敦煌学信息中心参观等活动，让学员们更加直观地感受敦煌文化的魅力。

通过此次研修课程，来自各地的敦煌文化爱好者们加深了对波斯波利斯与敦煌石窟这两处世界文化遗产的认识，对丝绸之路沿线国家历史文化地理知识有了进一步了解，并深入学习了佛教文化和佛教艺术的演变过程。

敦煌研究院院长赵声良介绍说，近年来，该院一直在探索如何将敦煌石窟研究放在丝绸之路的大背景中进行再认识，不断思考敦煌文化和丝路沿线不同文化之间的相互交流与影响。“我们积极鼓励院内学者走出敦煌，放眼丝路，以加深对于丝绸之路沿线国家历史文化的了解，加强敦煌与丝绸之路的比较研究，同时也欢迎关心热爱敦煌文化、丝路文化的朋友们来到敦煌，一起探究古代丝路文明。”

敦煌研究院副院长罗华庆表示，未来敦煌研究院还将继续举办一系列“丝绸之路文化艺术”主题的研究班，以敦煌为起点，为更多热爱丝路和敦煌文化的专家学者和青年学子搭建研习平台，共同深度挖掘丝路文明宝藏。

此次研究班由敦煌研究院发起，敦煌研究院丝绸之路与敦煌研究中心、敦煌研究院佛学研究中心、敦煌研究院文化弘扬部甘肃鸿文敦煌艺术研修中心承办。