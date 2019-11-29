伊朗旅游部长抵京访问 —— 以旅游推动伊中人文交流

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里·阿斯加尔·穆纳散（Aliasghar Munesan）周四抵达北京首都机场，接受伊通社采访，他表示道：“我这次访华的主要目的是参加中国举办的古代文明首脑会议，中国是伊朗的外国游客目标市场之一。”

他补充说：“中国每年的出国游客达到1500万人，是旅游领域的顶级国家之一，也是我们的目标市场之一。”

穆纳散强调：“鉴于两国之间的良好关系，我们应努力提高两国的旅游上限。”

他就伊朗在这个庞大的市场中占的份额很小，表示道：“在伊朗驻华使馆的帮助下，我们邀请了包括中国很多著名人物在内的各种团体前往伊朗，这些团体在吸引游客方面发挥了重要作用。”

他说：“在这次峰会的间隙，将举行两国旅游机构的会议，目的是介绍伊朗的景点。”

参加在北京举行的古代文明旅游部长国际峰会、由伊朗和中国旅游机构组织的伊中旅游峰会、并接受中国旅游电视台的采访是穆森访华的主要计划行程。

会见中国文化和旅游大臣、希腊旅游大臣，并与中国媒体举行的新闻发布会，例如中国国家电视台CCTV、《环球时报》和《中国每日对话》。 是穆森北京之旅的主要计划。

最近伊斯法罕省文化遗产、手工艺品和旅游局局长法拉伊顿·安拉雅丽（Fereidun Alahyaari）接受伊通社（IRNA）采访并表示：“伊朗伊斯法罕市采取了新的手段和方法来吸引外国游客以扩大新的市场，比如中国市场。自今年年初以来，伊斯法罕省的中国游客同去年同期相比增长了五倍。”

有些专家说，根据数据分析伊斯法罕今年的游客人数将比去年有所增加，加上中国旅游签证被取消，这将对吸引游客和增加伊朗在该国旅游市场中的份额产生重大影响。

在春节假期之前采取这种策略可能会将许多中国游客吸引到伊斯法罕（半个世界），该省的官员指出，伊斯法罕已准备好迎接游客特别是对中国游客的特殊服务。

最近伊朗经济事务与财政部长法哈德·德贾普桑德（Farhad Dejapsand）在接受伊通社（IRNA）采访时说："中国每年有1亿游客，如果只有2％的游客前往伊朗。 他们将对伊朗的经济和社会活动中发挥重要作用。"

除此之外，最近中国媒体报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。