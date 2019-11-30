第三届文明古国论坛部长级会议在京举办 助力古老文明绽放新光彩

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，中国是世界文明的发源地之一，与古埃及、古巴比伦、古印度并称为“四大文明古国”。古代史上，中国人民创造了以四大发明为代表的科技、文化成就，为人类文明做出了重大贡献。

中国文化和旅游部部长雒树刚在本次会议的主旨发言中表示，要推动传统文化与时代同步，充分运用日新月异的科学技术手段实现传统文化的活态传承和创新发展，“我们要推动传统文化与时代同步，充分运用大数据、云计算、人工智能等日新月异的科学技术手段，真正让各个文明古国博物馆里的文物、广阔大地上的文化遗产、古籍里的文字都‘活’起来，成为各国人民日常生活的有机组成部分。”

亚美尼亚位于欧亚大陆交界的外高加索地区，亚美尼亚文明最早可追溯到公元前４０００年。考古发现，那时这里就存在农牧民定居的痕迹。几千年来，尽管多次经受异族统治和战争洗礼，这个古老的国度仍在历史风雨中创造出独具特色的灿烂文化。

亚美尼亚教育科技文化和体育部副部长纳琳·哈恰图良女士表示，无论世界上哪个国家的文化遗产遭到破坏都是全人类共同的损失，所以她建议建立一个专业机构网络，推动世界文化遗产的保护，“在这样的背景下，我们建议能否能建立一个专业机构的网络，这些专业机构可以来自各个不同的领域，而且需要开展定期的磋商，这非常重要。我们相信这方面采取的行动，将会发挥非常有效的作用。”

当前，打击文物走私是个世界性的难题。作为历史悠久的古国之一，埃及拥有无数珍贵文物，但由于殖民掠夺、战乱和走私等原因，大量文物流失海外。埃及文物部部长哈立德·阿纳尼表示，希望通过第三届文明古国论坛部长级会议这个平台，进一步提升各国追讨海外流失文物的交流合作水平与打击力度，“人类文化遗产在今天面临着各种挑战，不仅仅是恐怖主义、极端主义、战争以及冲突，不幸的是我们看到，一些国家的拍卖行、企业甚至是博物馆仍在拍卖非法走私的文化遗产。我们相信这个政治和文化平台将在打击文物走私领域发挥重要作用。”

“文明古国论坛”由希腊和中国共同倡议发起。论坛旨在通过对话与交流，使历史文明和传统在当代社会发展中焕发活力，为促进不同文明、不同种族、不同宗教间的相互了解和包容发挥积极作用。论坛现有９个成员国，包括亚美尼亚、玻利维亚、中国、埃及、希腊、伊朗、伊拉克、意大利、秘鲁。