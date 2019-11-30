第三届文明古国论坛部长级会议通过《北京宣言》

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国新闻网报道，中国文化和旅游部部长雒树刚作主旨发言。他指出，文明古国论坛自2017年成立以来，国际影响力不断增强。中国政府高度重视文化在推进国家现代化进程中的独特作用。唯有保护好、传承好、发展好我们的优秀传统文化，文明古国才能在新时代焕发新光彩，为本国乃至全球发展提供精神支撑。

为此，他提议可从五个方面共同努力。一是坚定文化自信，为共同发展提供指引；二是保护文化遗产，留住人类文化根脉；三是推动文化交流促进各国明细相通；四是深化文化合作，携手维护文化多样性；五是加强文化创新，助力古老文明绽放新光彩。

部长级会议审议通过了《北京宣言》，并决定下届部长级会议将于2020年在秘鲁举办。

《北京宣言》重申将继续努力建设有共同目标的文明古国共同体，，通过合作创新发展机遇；鼓励就打击和预防文物非法贩运、保护文化遗产、促成非法所得文物返还原有国家等问题开展交流合作；强调充分运用当今数字环境下的科学技术，特别是通过教育手段让传统文化与时代同步，在日常生活中得到体现和传承。

作为东道国，中国还于今年10月27日至30日在故宫博物院举办了部长级会议的配套学者论坛即“太和论坛”。

“文明古国论坛”(Ancient Civilizations Forum)由希腊和中国共同倡议发起，旨在通过对话与交流，使历史文明和传统在当代社会发展中焕发活力，为促进不同文明、不同种族、不同宗教间的相互了解和包容发挥积极作用。论坛现有9个成员国，包括亚美尼亚、玻利维亚、中国、埃及、希腊、伊朗、伊拉克、意大利、秘鲁。