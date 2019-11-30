中国文化和旅游部长雒树会见伊朗旅游部长——伊朗希望加强与中国在旅游领域的合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗文化遗产、旅游和手工业部部长阿里·阿斯加尔·穆奈桑（Aliasghar Munesan）表示，伊朗和中国同为文明古国和文化遗产大国，在文物保护、海外流失文物追索、水下考古等各领域有相似的经验，也面临着共同的挑战，开展合作的共识多、潜力大。

他说，伊方愿与中方共同努力，将两国领导人对伊中文化遗产合作的共识和深切期望转化为务实合作。

穆奈桑表示，中国每年的出国游客达到1500万人，是旅游领域的顶级国家之一，也是我们的目标市场之一；鉴于两国之间的良好关系，我们应努力提高两国的旅游上限。”

第三届文明古国论坛部长级会议29日在北京举行。来自中国、伊朗、亚美尼亚、埃及等多国的政府官员围绕文化遗产保护、深化文化合作、加强文化创新等方面展开探讨，助力古老文明绽放新光彩。

据报道，这次文明古国论坛部长级会议(简称“部长级会议”)也29日在北京举行并审议通过了《北京宣言》。

部长级会议审议通过了《北京宣言》，并决定下届部长级会议将于2020年在秘鲁举办。

《北京宣言》重申将继续努力建设有共同目标的文明古国共同体，，通过合作创新发展机遇；鼓励就打击和预防文物非法贩运、保护文化遗产、促成非法所得文物返还原有国家等问题开展交流合作；强调充分运用当今数字环境下的科学技术，特别是通过教育手段让传统文化与时代同步，在日常生活中得到体现和传承。

作为东道国，中国还于今年10月27日至30日在故宫博物院举办了部长级会议的配套学者论坛即“太和论坛”。

“文明古国论坛”(Ancient Civilizations Forum)由希腊和中国共同倡议发起，旨在通过对话与交流，使历史文明和传统在当代社会发展中焕发活力，为促进不同文明、不同种族、不同宗教间的相互了解和包容发挥积极作用。论坛现有9个成员国，包括亚美尼亚、玻利维亚、中国、埃及、希腊、伊朗、伊拉克、意大利、秘鲁。