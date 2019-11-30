快讯：伊朗外交部副部长阿拉格齐抵达北京——与中方讨论伊核问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊核问题全面协议联合委员会会议将于12月6日举行，地点可能定在维也纳。
最近中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方就维护和落实全面协议问题与其他各方保持着密切沟通，不会缺席本次联委会会议。
他强调，中方始终认为，完整、有效执行全面协议是缓解伊核紧张局势的唯一现实有效途径。
耿爽说，我们期待各方通过本次会议巩固维护全面协议的政治共识，协商解决协议执行相关问题，探讨落实全面协议的有效途径，特别是恢复各方权利和义务平衡的问题。
伊通社（IRNA）北京11月30电 伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）今早抵达北京首都机场，这位伊朗外交官将与中国有关部门继续进行区域和国际磋商并就伊核问题最新局势交换意见。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊核问题全面协议联合委员会会议将于12月6日举行，地点可能定在维也纳。
最近中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方就维护和落实全面协议问题与其他各方保持着密切沟通，不会缺席本次联委会会议。
他强调，中方始终认为，完整、有效执行全面协议是缓解伊核紧张局势的唯一现实有效途径。
耿爽说，我们期待各方通过本次会议巩固维护全面协议的政治共识，协商解决协议执行相关问题，探讨落实全面协议的有效途径，特别是恢复各方权利和义务平衡的问题。
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