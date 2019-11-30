快讯：伊朗外交部副部长阿拉格齐抵达北京——与中方讨论伊核问题

伊通社（IRNA）北京11月30电 伊朗文化遗产、旅游和手工业部部长阿里·阿斯加尔·穆奈桑（Aliasghar Munesan）受中方邀请前往中国参加第三届古代文明峰会，与中国官员就两国扩大旅游交流交换意见。29日穆奈桑在北京与中国文化和旅游部部长雒树会见，就进一步加强中伊旅游业、文化遗产交流与合作交换意见。 他还参加了文明古国论坛部长级会议并发表了演讲。