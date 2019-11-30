伊朗旅游部长在第三届文明古国论坛部长级会议上的演讲(全文)

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗文化遗产、旅游和手工业部部长阿里·阿斯加尔·穆奈桑在第三届文明古国论坛部长级会议上的演讲全文如下：

尊敬的各位部长、嘉宾、各位代表：

早上好！

代表伊朗伊斯兰共和国参加第三届文明古国论坛部长级会议，我感到非常荣幸。首先，我要感谢中华人民共和国文化和旅游部长雒树刚阁下组织和主持本次会议，并感谢所有参加本次会议的各个国家尤其是感谢组织和召开了上届文明古国论坛部长级会议的玻利维亚政府。

上届的部长级会议学者论坛取得了丰硕的成果，并为后来的行动和实现共同目标提供了概念框架。在雅典，我们同意鼓励文化交流与合作，并找到适当的解决方案，以提高论坛的效力，同时把文化看作是一个外交的有效领域。伊朗外交部长扎里夫博士在雅典就文化外交在建设和平中的作用发表了讲话。

在蒂瓦纳科(Tiwanaku)，我们曾经致力于创建学者之间进行对话和互动的平台，而今天我们齐聚一堂，以确保我们文化交流的发展，加强首脑会议的积极影响，保护我们的文化遗产，并以此来提高大家对大会行动的认识。

作为伊朗伊斯兰共和国文化遗产、旅游和手工业部长，我重申对上述声明的承诺，并欢迎更多的国家加入古代文明大会。

女士们、先生们：

这个论坛为我们提供了交流思想和观念的机会，今天我将借此机会，就通过文化遗产来实现文化外交的观点发表一下我的看法。

众所周知，在当今充满挑战和困难的世界里文化遗产是促进和巩固地区与国家之间和平的重要工具，而且历史证明，在各个时代，人类一直面临着时代的挑战，而且在所有历史时期和世界各地，挑战出现的领域以及人类应对挑战所采取的方式也几乎是一样的。尽管有些社会有时会忽视彼此的人权，并挑战自己和他人的和平与安全，但取得真正胜利的国家与社会，是那些克服霸权主义、避免与激进分子发生正面冲突、尊重人类价值观以及通过文化对话和互动来保证和平与安全的国家和社会。通过这种对话和互动，不同的文化和文明得到了发展与壮大。因此，文化对话与互动的原则能使人们回想起前几个时代的社会文明和文化，以及前几个时代文明和文化作为人类共同遗产的良好模式。

今天，我们还能看到世界上持续存在的意见分歧和利益冲突，而对文化和文明共性的关注可以使各国的利益更紧密地联系在一起，从而弥合它们之间的鸿沟。因此，我认为当今世界需要的首先是文化层面上的亲密关系、同心同德、文明对话与交流，而过去的古代社会也是通过这种方式从中受益的。从这个角度来看文化遗产也是一个有效的解决方案，因为作为把当今世代尤其是年轻人与他们共同身份联系起来的重要工具，它在各民族团结方面发挥着重要作用。

除了帮助恢复共同的文化根基之外，文化遗产在满足当今需求方面也发挥着重要的作用，包括保护环境和促进可持续发展。文化遗产作为发展动力，有助于实现世界的和平与安全。

我们的历史教训是全人类共享的重要成就，这就是为什么没有一个文明比另一个文明优越，而所有文明都为当今共同文明的基础做出贡献的原因。伊朗文明也为人类重要遗产的形成和演变做出了宝贵的贡献。这个灿烂的文明在其权力和权威的鼎盛时期，拒绝诸如剥削和争权夺利之类的不良传统，并在历史上尊重其他国家与民族的权利和文化。伊朗文明充满正义、互动和文化理解的精神，所以在这种伟大文明的背景下，诸如《人权宪章》这样的宝贵遗产奉献给世人与后代并不奇怪。

今天，世界上大多数国家决心并致力于承认其文化遗产是人类的一部分。各国为维护通过法治和国际文书为创造这一宝贵遗产而开展的国际合作，体现了全球对文化多样性的理解和尊重，以及作为维护和平的一种方式对其进行保护的必要性。在联合国教科文组织名录中录入了伊朗伊斯兰共和国的22个文化遗产、2个自然遗产和13个非物质文化遗产，这反映了伊朗在世界秩序框架内保护世界人类共同遗产进行的合作承诺。

尊敬的各位嘉宾：

尽管我们代表了占世界人口40％的9个国家，但实际上我们是全球成员的其中之一，我们扎根于一个共同的身份，即人性。到目前为止，每个国家都在保护自己遗产方面做了大量的工作，但是我认为，有助于增强我们每一个人努力成果的下一个有效步骤，是力量的融合。借此机会我想强调一下建立一个联合业务机制与结构的必要性，以便计划和执行为今后大会的组成所必须采取的行动。在此我谨代表伊朗伊斯兰共和国宣布我准备参加这一进程。

古代文明对现代世界的影响和重要性是如此之大，以至于我认为应该将每年的某一天规定为 “世界古代文明”庆祝日，这样做将会增强和突出古代文明的重要性和共同价值。

根据希腊和玻利维亚部长级会议的结果，我的下一个建议是，通过让民间社会、私营部门和高校参与的方式来实现论坛的目标，定义有效的机制来扩大人与人之间的互动，以便公众对大会有一个更多的了解。因此，我想鼓励尊敬的与会者建立一个会员国和高校之间的网站，以扩大专家、研究人员及其合作伙伴在保护和管理文化遗产以及丰富协会学术会议方面的参与，建立这样的网站一定会加强我们部长级会议的协商机制。

女士们、先生们：

在古代文明论坛的框架内推动文化交流和参与性活动，将会促进我们之间团结的建立。我的最后一个建议是成立一个展览馆，展览馆内展出展现我们文明的各个方面，包括考古学、音乐、建筑、手工艺、传统艺术和旅游业，并每年在一个会员国举办展览。这将会为各国人民建立相互之间的合作关系创造巨大的机会，促进各成员国之间的积极合作，为鼓励更多国家加入论坛创造条件。

最后，我再次感谢中华人民共和国政府主办了这一活动。中国通过“一带一路”倡议，旨在为所有成员国建立双赢合作，真正展示了其巩固多国区域发展的意愿。

今天，我们从人类的共同智慧得出的结论是，除非我们紧密团结，否则可持续发展将不会发生。伊朗伊斯兰共和国将会支持和维护任何使人们团结在一起的和平倡议。为了加强古代文明大会，我真诚地希望我们每个人都全力以赴，并秉承这一大会的精神。

谢谢大家的关注！