六个欧洲国家加入INSTEX机制

伊朗国家通讯社（IRNA）：这些欧洲国家周五在芬兰外交部官方网站上发表的联合声明中强调了维持和充分执行伊朗与世界五大国之间缔结的《全面综合行动计划》（核协议）的重要性。

该声明说，伊核协议得到联合国安理会的一致批准，是世界不扩散（核）制度的重要组成部分，在地区稳定中发挥着重要作用。

比利时、丹麦、瑞典、芬兰、挪威和荷兰宣布，他们将在欧洲继续支持核协议以及的经济体，他们现在正在加入一种称为INSTEX的贸易交换机构，该机构将在每个国家的国内法律程序框架之后完成。

这六个国家还敦促伊朗毫不拖延地回到协议条款中，不要提及欧洲人承诺履行对核协议的经济义务，以及美国退出协议后的11项承诺。

最近伊朗特别贸易和金融工具（STFI）首席执行官（INSTEX伊朗方面负责人）宣布，一家欧洲银行已被指定通过INSTEX进行金融交易，而第二家银行也将很快确定。他说，由于美国对伊朗石油的制裁，伊朗寻求通过包括从非石油产品出口获得的收入在内的外汇收入，或者通过向非欧洲客户出售石油来资助INSTEX。

INSTEX新任总裁于9月18日表示，许多欧洲银行和公司已表示愿意参与欧洲提议的INSTEX金融渠道，以帮助伊朗绕开美国对其外贸的制裁。他补充说，一些意大利，德国和法国的小型银行也准备参加该机制，以开展易货贸易。

INSTEX是由法国，德国和英国于2019年1月建立的一种专用工具，旨在促进与伊朗的非美元贸易，以规避美国的制裁。到目前为止，尽管各方都付出了巨大的努力，INSTEX仍未投入运行。

俄罗斯外长拉夫罗夫也最近强调，欧洲国家设立的与伊朗贸易INSTEX结算机制至今依然停留在纸面上。

对于英国、法国和德国三国外交部长发表联合声明称，三国将联合建立与伊朗结算机制INSTEX，伊朗外长扎里夫通过其社交账号表示支持。

他说，伊朗欢迎INSTEX，这是美国非法重启制裁后，欧洲三国履行2018年5月承诺中，姗姗来迟的第一步。三国承诺通过确保伊朗人民红利的方式来挽救伊核全面协议。扎里夫表示，伊朗随时准备在平等相待、相互尊重的基础上与欧洲进行建设性的接触。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。